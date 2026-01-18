Diretta | Paesi Ue contro Trump: "Siamo uniti e difenderemo la nostra sovranità"

La Germania e i suoi partner europei non si lasceranno "ricattare" da Donald Trump, ha dichiarato oggi il ministro delle Finanze e vicecancelliere tedesco Lars Klingbeil, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha annunciato ulteriori dazi per fare pressione sull'Europa nella disputa sulla Groenlandia, scrive il Guardian. "La Germania tenderà sempre una mano agli Stati Uniti per trovare soluzioni comuni, ma Berlino non può essere d'accordo con Washington su questo punto", ha affermato Klingbeil in una nota. "E quindi il segnale è molto chiaro: non ci lasceremo ricattare e ci sarà una risposta europea", ha aggiunto.