Il discorso della vittoria di Zohran Mamdani e quella sfida a Trump: "So che stai guardando"

Grazie, amici miei. Il sole potrebbe essere tramontato sulla nostra città questa sera, ma come disse una volta Eugene Debs, "Posso vedere l'alba di un giorno migliore per l'umanità."

Per quanto possiamo ricordare, ai lavoratori di New York è stato detto dai ricchi e dai ben collegati che il potere non appartiene alle loro mani.

Dita livide dal sollevare scatole sul pavimento del magazzino, palmi callosi dai manubri delle bici da consegna, nocche segnate da ustioni di cucina: Queste non sono mani a cui è stato permesso di detenere il potere. Eppure, negli ultimi 12 mesi, avete osato raggiungere qualcosa di più grande.

Stasera, contro ogni previsione, l'abbiamo afferrato. Il futuro è nelle nostre mani. Amici miei, abbiamo rovesciato una dinastia politica.

Auguro ad Andrew Cuomo solo il meglio nella vita privata. Ma che stasera sia l'ultima volta che pronuncio il suo nome, mentre voltiamo pagina su una politica che abbandona i molti e risponde solo a pochi. New York, stasera hai mantenuto la promessa. Un mandato per il cambiamento. Un mandato per un nuovo tipo di politica. Un mandato per una città che possiamo permetterci. E un mandato per un governo che realizzi esattamente questo.

Il 1° gennaio, presterò giuramento come sindaco di New York City. E questo grazie a voi. Quindi prima di dire qualsiasi altra cosa, devo dire questo: Grazie. Grazie alla prossima generazione di newyorkesi che si rifiutano di accettare che la promessa di un futuro migliore fosse una reliquia del passato.

Avete dimostrato che quando la politica vi parla senza condiscendenza, possiamo inaugurare una nuova era di leadership. Combatteremo per voi, perché siamo voi.

O, come diciamo su Steinway, ana minkum wa alaikum.

Grazie a coloro che così spesso sono dimenticati dalla politica della nostra città, che hanno fatto proprio questo movimento. Parlo di proprietari di bodega yemeniti e abuelas messicane. Tassisti senegalesi e infermiere uzbeke. Cuochi trinidadiani e zie etiopi. Sì, zie.

A ogni newyorkese di Kensington e Midwood e Hunts Point, sappiate questo: Questa città è la vostra città, e questa democrazia è anche vostra. Questa campagna riguarda persone come Wesley, un organizzatore dell'1199 che ho incontrato fuori dall'Elmhurst Hospital giovedì sera. Un newyorkese che vive altrove, che fa il pendolare per due ore in ogni direzione dalla Pennsylvania perché l'affitto è troppo caro in questa città.

Riguarda persone come la donna che ho incontrato sul Bx33 anni fa che mi disse: "Una volta amavo New York, ma ora è solo il posto dove vivo." E riguarda persone come Richard, il tassista con cui ho fatto uno sciopero della fame di 15 giorni fuori dal municipio, che deve ancora guidare il suo taxi sette giorni alla settimana. Fratello mio, ora siamo al municipio.

Questa vittoria è per tutti loro. Ed è per tutti voi, gli oltre 100.000 volontari che hanno costruito questa campagna in una forza inarrestabile. Grazie a voi, faremo di questa città una città in cui i lavoratori possono amare e vivere di nuovo. Con ogni porta bussata, ogni firma di petizione ottenuta, e ogni conversazione faticosamente conquistata, avete eroso il cinismo che è arrivato a definire la nostra politica.

Ora, so di aver chiesto molto a voi nell'ultimo anno. Ancora e ancora, avete risposto alle mie chiamate — ma ho un'ultima richiesta. New York City, respira questo momento. Abbiamo trattenuto il respiro più a lungo di quanto sappiamo.

L'abbiamo trattenuto in attesa della sconfitta, l'abbiamo trattenuto perché ci hanno tolto il fiato troppe volte per contarle, l'abbiamo trattenuto perché non possiamo permetterci di esalare. Grazie a tutti coloro che hanno sacrificato così tanto. Stiamo respirando l'aria di una città che è rinata.

Al mio team di campagna, che ha creduto quando nessun altro lo faceva e che ha preso un progetto elettorale e lo ha trasformato in molto di più: Non sarò mai in grado di esprimere la profondità della mia gratitudine. Ora potete dormire.

Ai miei genitori, mamma e papà: Avete fatto di me l'uomo che sono oggi. Sono così orgoglioso di essere vostro figlio. E alla mia incredibile moglie, Rama, hayati: Non c'è nessuno con cui preferirei stare al mio fianco in questo momento, e in ogni momento.

A ogni newyorkese — che abbiate votato per me, per uno dei miei avversari, o vi siate sentiti troppo delusi dalla politica per votare — grazie per l'opportunità di dimostrarmi degno della vostra fiducia. Mi sveglierò ogni mattina con un unico scopo: rendere questa città migliore per voi di quanto non fosse il giorno prima.

Ci sono molti che pensavano che questo giorno non sarebbe mai arrivato, che temevano che saremmo stati condannati solo a un futuro di meno, con ogni elezione che ci relegava semplicemente a più dello stesso.

E ci sono altri che vedono la politica oggi come troppo crudele perché la fiamma della speranza possa ancora bruciare. New York, abbiamo risposto a quelle paure.

Stasera abbiamo parlato con voce chiara. La speranza è viva. La speranza è una decisione che decine di migliaia di newyorkesi hanno preso giorno dopo giorno, turno di volontariato dopo turno di volontariato, nonostante spot pubblicitario negativo dopo spot pubblicitario negativo. Più di un milione di noi si è alzato nelle nostre chiese, nelle palestre, nei centri comunitari, mentre compilavamo il registro della democrazia.

E mentre abbiamo espresso i nostri voti da soli, abbiamo scelto la speranza insieme. Speranza sopra la tirannia. Speranza sopra i grandi soldi e le piccole idee. Speranza sopra la disperazione. Abbiamo vinto perché i newyorkesi si sono permessi di sperare che l'impossibile potesse diventare possibile. E abbiamo vinto perché abbiamo insistito che la politica non fosse più qualcosa che viene fatto a noi. Ora, è qualcosa che facciamo noi.

Stando davanti a voi, penso alle parole di Jawaharlal Nehru: "Arriva un momento, ma raramente nella storia, in cui passiamo dal vecchio al nuovo, quando un'era finisce, e quando l'anima di una nazione, a lungo soppressa, trova espressione."

Stasera siamo passati dal vecchio al nuovo. Quindi parliamo ora, con chiarezza e convinzione che non può essere fraintesa, di ciò che questa nuova era porterà, e per chi.

Questa sarà un'era in cui i newyorkesi si aspettano dai loro leader una visione audace di ciò che realizzeremo, piuttosto che una lista di scuse per ciò che siamo troppo timidi per tentare. Centrale a quella visione sarà l'agenda più ambiziosa per affrontare la crisi del costo della vita che questa città abbia visto dai tempi di Fiorello La Guardia: un'agenda che congelerà gli affitti per oltre due milioni di inquilini con affitti calmierati, renderà gli autobus veloci e gratuiti, e fornirà assistenza all'infanzia universale in tutta la nostra città.

Tra anni, possa il nostro unico rimpianto essere che questo giorno ha impiegato così tanto ad arrivare. Questa nuova era sarà di implacabile miglioramento. Assumeremo migliaia di altri insegnanti. Taglieremo gli sprechi da una burocrazia gonfiata. Lavoreremo instancabilmente per far brillare di nuovo le luci nei corridoi degli sviluppi NYCHA dove hanno a lungo tremolato.

Sicurezza e giustizia andranno di pari passo mentre lavoriamo con gli agenti di polizia per ridurre la criminalità e creare un Dipartimento di Sicurezza Comunitaria che affronti frontalmente la crisi della salute mentale e le crisi dei senzatetto. L'eccellenza diventerà l'aspettativa in tutto il governo, non l'eccezione. In questa nuova era che creiamo per noi stessi, ci rifiuteremo di permettere a coloro che trafficano in divisione e odio di metterci l'uno contro l'altro.

In questo momento di oscurità politica, New York sarà la luce. Qui, crediamo nel difendere coloro che amiamo, che tu sia un immigrato, un membro della comunità trans, una delle tante donne nere che Donald Trump ha licenziato da un lavoro federale, una mamma single che ancora aspetta che il costo della spesa scenda, o chiunque altro con le spalle al muro. La tua lotta è anche la nostra.

E costruiremo un municipio che stia saldamente al fianco dei newyorkesi ebrei e non vacilli nella lotta contro la piaga dell'antisemitismo. Dove gli oltre un milione di musulmani sanno che appartengono — non solo nei cinque distretti di questa città, ma nelle stanze del potere.

Mai più New York sarà una città dove puoi trafficare in islamofobia e vincere un'elezione. Questa nuova era sarà definita da una competenza e una compassione che sono state troppo a lungo messe in contrapposizione l'una con l'altra. Dimostreremo che non c'è problema troppo grande perché il governo lo risolva, e nessuna preoccupazione troppo piccola perché se ne preoccupi.

Per anni, quelli al municipio hanno aiutato solo coloro che possono aiutarli. Ma il 1° gennaio, inaugureremo un governo cittadino che aiuta tutti.

Ora, so che molti hanno sentito il nostro messaggio solo attraverso il prisma della disinformazione. Decine di milioni di dollari sono stati spesi per ridefinire la realtà e per convincere i nostri vicini che questa nuova era è qualcosa che dovrebbe spaventarli. Come è accaduto così spesso, la classe dei miliardari ha cercato di convincere coloro che guadagnano 30 dollari all'ora che i loro nemici sono quelli che guadagnano 20 dollari all'ora.

Vogliono che la gente combatta tra di noi in modo che rimaniamo distratti dal lavoro di rifare un sistema a lungo rotto. Ci rifiutiamo di lasciargli dettare le regole del gioco più a lungo. Possono giocare secondo le stesse regole del resto di noi.

Insieme, inaugureremo una generazione di cambiamento. E se abbracciamo questo coraggioso nuovo corso, piuttosto che fuggire da esso, possiamo rispondere all'oligarchia e all'autoritarismo con la forza che teme, non l'appeasement che brama.

Dopotutto, se qualcuno può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo, è la città che lo ha generato. E se c'è un modo per terrorizzare un despota, è smantellando le condizioni stesse che gli hanno permesso di accumulare potere.

Questo non è solo come fermiamo Trump; è come fermiamo il prossimo. Quindi, Donald Trump, dato che so che stai guardando, ho quattro parole per te: Alza il volume.

Chiameremo a rispondere i proprietari di case cattivi perché i Donald Trump della nostra città sono diventati fin troppo a loro agio nell'approfittarsi dei loro inquilini. Metteremo fine alla cultura della corruzione che ha permesso ai miliardari come Trump di evadere le tasse e sfruttare le agevolazioni fiscali. Staremo al fianco dei sindacati ed espanderemo le protezioni del lavoro perché sappiamo, proprio come Donald Trump, che quando i lavoratori hanno diritti ferrei, i capi che cercano di estorcerli diventano davvero molto piccoli.

New York rimarrà una città di immigrati: una città costruita dagli immigrati, alimentata dagli immigrati e, da stasera, guidata da un immigrato.

Quindi ascoltami, Presidente Trump, quando dico questo: Per arrivare a uno qualsiasi di noi, dovrai passare attraverso tutti noi. Quando entreremo al municipio tra 58 giorni, le aspettative saranno alte. Le soddisferemo. Un grande newyorkese disse una volta che mentre fai campagna elettorale in poesia, governi in prosa.

Se questo deve essere vero, che la prosa che scriviamo faccia ancora rima, e costruiamo una città splendente per tutti. E dobbiamo tracciare un nuovo percorso, audace come quello che abbiamo già percorso. Dopotutto, la saggezza convenzionale vi direbbe che sono tutt'altro che il candidato perfetto.

Sono giovane, nonostante i miei migliori sforzi per invecchiare. Sono musulmano. Sono un socialista democratico. E la più dannosa di tutte, mi rifiuto di scusarmi per tutto questo.

Eppure, se stasera ci insegna qualcosa, è che la convenzione ci ha trattenuti. Ci siamo inchinati all'altare della cautela, e abbiamo pagato un prezzo altissimo. Troppi lavoratori non possono riconoscersi nel nostro partito, e troppi tra noi si sono rivolti alla destra per avere risposte sul perché sono stati lasciati indietro.

Lasceremo la mediocrità nel nostro passato. Non dovremo più aprire un libro di storia per avere la prova che i Democratici possono osare di essere grandi.

La nostra grandezza sarà tutt'altro che astratta. Sarà sentita da ogni inquilino con affitto calmierato che si sveglia il primo di ogni mese sapendo che l'importo che pagherà non è salito alle stelle rispetto al mese precedente. Sarà sentita da ogni nonno che può permettersi di rimanere nella casa per cui ha lavorato, e i cui nipoti vivono vicino perché il costo dell'assistenza all'infanzia non li ha mandati a Long Island.

Sarà sentita dalla madre single che è al sicuro nel suo tragitto e il cui autobus corre abbastanza veloce da non dover affrettare l'accompagnamento a scuola per arrivare al lavoro in orario. E sarà sentita quando i newyorkesi apriranno i loro giornali al mattino e leggeranno titoli di successo, non di scandalo.

Soprattutto, sarà sentita da ogni newyorkese quando la città che amano finalmente li amerà di ritorno.

Insieme, New York, congeleremo gli… [affitti!] Insieme, New York, renderemo gli autobus veloci e… [gratuiti!] Insieme, New York, forniremo assistenza all'infanzia… [universale!]

Che le parole che abbiamo pronunciato insieme, i sogni che abbiamo sognato insieme, diventino l'agenda che realizziamo insieme. New York, questo potere, è tuo. Questa città appartiene a te.

Grazie.