Il duro affondo di Trump: "Biden non è vecchio ma incompetente"

Duro affondo dell'ex presidente Donald Trump nei confronti di Joe Biden, suo probabile diretto avversario alle prossime elezioni presidenziali del 2024. Secondo il magnate, infatti, Biden " non è assolutamente troppo vecchio, ma è enormente incompetente " ha detto il tycoon commentando i recenti sondaggi che testimoniano un clima di generale sfiducia nei confronti nel Comandante in capo. " L'età è interessante perché alcune persone sono molto acute, mentre altre perdono l'acutezza, ma la perdono anche a 40 e 50 anni ", ha detto Trump al The Megyn Kelly Show di SiriusXM. " Ma no, non è affatto troppo vecchio. È un grossolano incompetente " ha ribadito. Dopotutto, impostare la campagna elettorale sull'età avanzata potrebbe essere un boomerang per l'ex presidente, oggi 77enne, di appena tre anni più giovane dell'attuale inquilino della Casa Bianca.

Le parole del tycoon

Secondo Trump il problema di Biden non è l'età. Nell'intervista Trump ha infatti fatto notare che molti dei suoi amici e leader mondiali sono ancora in forma, anche dopo i 90 anni. " No, non è per il fatto di essere vecchio ", ha detto il magnate quando gli è stato chiesto se gli americani hanno ragione ad essere preoccupati dell'età di Joe Biden (80 anni), aggiungendo: " Ho amici, come Bernie Marcus, che hanno 90 anni e sono acuti come una puntina. Biden no, non è vecchio. È un incompetente ". L'ex presidente ha poi aggiunto: " Alcuni dei grandi leader mondiali, come Churchill, così come tante altre persone, erano fenomenali a 80 anni ", ha continuato. " Se si va indietro di 25 anni, Biden non era affatto più acuto di oggi ". Per The Donald, dunque, l'età non ha nulla a che fare con la forma fisica e mentale. È quello, semmai, il problema del suo avversario.

In una serie di post su Truth Social, l'ex presidente ha inveito contro un sondaggio del Wall Street Journal che si limitava a chiedere se gli elettori ritenessero l'età di Trump un problema. " In un sondaggio falso e probabilmente truccato del Wall Street Journal, spuntato fuori dal nulla per attutire il colpo dell'incompetenza mentale che è così evidente con Crooked Joe Biden, si chiede della mia età e della mia forma mentale. Da dove viene questa domanda? " ha osservato Trump nei post.

Romney: fate spazio ai giovani

Il tema dell'età dei due candidati si fa largo nell'opinione pubblica, piaccia o meno al tycoon. Soprattutto dopo che il senatore repubblicano Mitt Romney ha annunciato che non si ricandiderà alle elezioni del 2024, invitando Trump e Biden a lasciare spazio alla nuova generazione di politici statunitensi. I sondaggi parlano chiaro: la stragrande maggioranza degli elettori, negli Stati Uniti, secondo un recente sondaggio del Wall Street Journal, ritiene che il presidente Biden sia troppo vecchio per candidarsi alla rielezione e gli attribuisce un punteggio basso per la gestione dell’economia e di altre questioni importanti. Gli altri sondaggi sono altrettanto negativi per Biden, su questo fronte. Secondo la Cnn, solo il 39% degli elettori approva l'operato del presidente Usa, mentre la maggioranza degli americani ritiene che le cose non stiano andando nel verso giusto. Inoltre, quasi la metà degli elettori registrati afferma che qualsiasi candidato repubblicano sarebbe un'alternativa migliore a Biden nel 2024.