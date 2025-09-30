Abbonati
"La Flotilla è legata ad Hamas, ecco le prove". La durissima accusa degli israeliani

L'Idf sostiene che da alcuni documenti ufficiali trovati a Gaza sarebbe chiaro che Hamas è "coinvolto direttamente nel finanziamento della flottiglia Sumud"

Durissime accuse di Israele contro la Flotilla del Global Movement to Gaza. L'Idf sostiene di aver trovato a Gaza un documento ufficiale secondo cui Hamas sarebbe coinvolto "direttamente nel finanziamento della flottiglia Sumud". Vi sarebbe una lista di operatori del Pcpa (Conferenza per i Palestinesi all'Estero), tra cui alti funzionari di Hamas: tra questi Zaher Birawi, capo del settore Hamas del Pcpa nel Regno Unito, noto come leader delle flottiglie di attivisti a Gaza negli ultimi 15 anni e Saif Abu Kashk. Quest'ultimo è il Ceo di Cyber Neptune, una società in Spagna che possiede dozzine di navi che partecipano alla flottiglia. "Queste navi sono segretamente di Hamas", scrive l'Idf pubblicando oggi i documenti. Il documento, pubblicato dal ministero della Difesa israeliano, è una lettera del 2021 firmata dall'allora capo politico di Hamas Ismail Haniyeh, che "invita direttamente ed esplicitamente il presidente del PCPA all'unità".

Come riporta il Times of Israel il PCPA è stato istituito nel 2018 e, secondo Israele, "funziona come organo di rappresentanza di Hamas all'estero, operando di fatto come ambasciate di Hamas". Il PCPA è stato designato da Israele come gruppo terroristico nel 2021, in quanto affiliato di Hamas. "L'organizzazione opera sotto copertura civile - afferma il ministero - ed è responsabile, per conto di Hamas, della mobilitazione di azioni contro Israele, tra cui manifestazioni violente, marce contro Israele e flottiglie di protesta e provocazione".

La Turchia: daremo assistenza alla Flotilla

Intanto c'è da registrare la presa di posizione della Turchia, che fa sapere di monitorare "la sicurezza" della Flotilla e che "se necessario", le forze armate turche sono pronte a fornire attività di soccorso e assistenza umanitaria, in coordinamento con partner internazionali.

"Stiamo monitorando attentamente la sicurezza delle attività di aiuto umanitario svolte dalle navi civili attualmente in navigazione, in conformità con il diritto internazionale e i valori umanitari", si legge in un comunicato del ministero della Difesa. "In questo contesto, le nostre navi contribuiranno alle missioni di aiuto umanitario in coordinamento con le istituzioni competenti"

