Una "forza letale" per strozzare la Cina: il doppio patto che cambia gli equilibri asiatici

Il Giappone continua a rafforzare il proprio settore della Difesa. L’ultima mossa di Tokyo è coincisa con il consolidamento delle relazioni con Indonesia e Filippine. L’obiettivo? Limitare la pressione marittima cinese nel Mar Cinese Meridionale e, più in generale, nei mari del continente. La recente visita del ministro della Difesa nipponico, Shinjiro Koizumi, nel Sud-Est asiatico ha segnato un passaggio simbolico, arrivato subito dopo la svolta storica di Tokyo sull’export di armamenti.

Il nuovo ruolo del Giappone

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, il cuore dell’iniziativa di Koizumi non è stato solo diplomatico ma anche industriale e operativo. Gli accordi firmati a Jakarta aprono infatti alla cooperazione su equipaggiamenti e tecnologie, con la prospettiva concreta di vendite di fregate e persino sottomarini.

Si parla di unità avanzate come le Mogami, ma anche del possibile trasferimento di mezzi dismessi, ancora pienamente operativi, che permetterebbero ai Paesi della regione di colmare rapidamente lacune evidenti nelle loro capacità navali. L’Indonesia, pur mantenendo una linea prudente e formalmente non allineata, guarda con interesse a un partner capace di sostenere la modernizzazione delle proprie forze armate senza imporre vincoli politici eccessivi.

In parallelo, il Giappone si inserisce in uno spazio lasciato scoperto dagli Usa, percepiti come meno prevedibili, offrendo un’alternativa credibile sia sul piano tecnologico sia su quello strategico. L’obiettivo implicito è aumentare il peso negoziale dei Paesi del Sud-Est asiatico nelle dispute marittime, soprattutto nel richiamato Mar Cinese Meridionale, dove la presenza di Pechino è sempre più assertiva.

Dall’Indonesia alle Filippine

Nelle Filippine, il discorso assume contorni ancora più netti. Qui la cooperazione con Tokyo si intreccia con l’alleanza con gli Stati Uniti e con tensioni già aperte con la Cina. L’eventuale cessione di cacciatorpediniere o sottomarini giapponesi rappresenterebbe un salto di qualità significativo per la marina filippina, che da anni tenta senza successo di sviluppare una componente subacquea credibile.

Più che un semplice rafforzamento militare, si tratterebbe di una vera e propria assicurazione strategica contro possibili escalation. Questo però comporta anche rischi evidenti: mentre Jakarta può permettersi di mantenere un equilibrio diplomatico, Manila si espone a un aumento delle frizioni con Pechino.

La risposta cinese, almeno nel breve periodo, potrebbe restare confinata alla pressione diplomatica, ma l’effetto cumulativo di queste mosse rischia di irrigidire ulteriormente il quadro regionale.

In questo contesto, il “” promosso dal Giappone è un’operazione di difesa, ma anche il tassello più visibile di una competizione più ampia per recuperarein Asia. E, al contempo, per limitare l’ascesa cinese.