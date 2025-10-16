Francia, i socialisti salvano Lecornu: bocciate le mozioni di sfiducia. Regge (per ora) il piano di Macron

Sébastien Lecornu schifa il colpo. All'Assemblé Nationale i 577 deputati sono stati chiamati di buon mattino per decidere sulla vita del nuovo governo presieduto dall'ex ministro della Difesa e per il momento il Parlamento ha deciso di tenere il primo ministro sulla poltrona.

Il dibattito

Alle 9 le porte dell'emiciclo sono state aperte e gli eletti tra una stretta di mano e qualche parola hanno preso posto nei rispettivi seggi. Destra e sinistra sono pronte a dire au revoir al primo ministro macroniano. I socialisti dal canto loro hanno fatto sapere - dopo le dichiarazioni sulla sospensione della riforma delle pensioni - che per il momento non sosterranno le mozioni presentate. Quindi il governo dovrebbe stare tranquillo. Un momento di botta e risposta tra i principali esponenti della politica francese e l'attuale premier ministre. Poi il voto.

Il voto

Da un lato la mozione di La France Insoumise - l'estrema sinistra per capirci - dall'altro quella di Rassemblement National. Documenti diversi, colori diversi, ma un minimo comune denominatore: mandare a casa il governo targato Macron&C. Dopo due ore e mezza di dibattito la presidente ha aperto per 30 minuti il voto. Ma la prima mozione non ha raggiunto i 289 voti necessari, fermandosi a 271. Alla chiusura della votazione sulla mozione del gruppo di LePen il risultato era scontato: bocciata. Sì perché la gauche aveva già fatto sapere che non avrebbe sostenuto la mozione firmata Rn. Numeri alla mano oltre alla brigata lepenista - 139 deputati - sono stati solo cinque gli esponenti dell'Assemblea a votare la mozione presentata dal partito di Marine Le Pen.

Le reazioni

Sollievo per Sébastien Lecornu che camminando verso Matignon - il Palazzo Chigi francese - ha detto: "Adesso al lavoro. Cominciamo con i dibattiti" - riferimento alle discussioni sulla manovra - provando a scaricare la tensione dopo il voto sulle due mozioni di sfiducia -

Il numero magico era vicino, ma non è stato raggiunto e post-voto il gruppo dell'estrema sinistra commenta: "Non vi rassegnate - ha ripetuto più volte Mathilde Panot - oggi lanciamo un appello alla resistenza popolare e parlamentare per lottare contro questa manovra finanziaria crudele.