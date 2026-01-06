Groenlandia, la dichiarazione di Meloni e i leader Ue: "Appartiene al suo popolo, fondamentale per la sicurezza"

Dopo il blitz statunitense in Venezuela e le nuove dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sulla Groenlandia, le principali nazioni europee e alleate della Nato hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, di cui riportiamo il testo integrale.

La dichiarazione

Dichiarazione del presidente Macron della Francia, del cancelliere Merz della Germania, della presidente del Consiglio Meloni dell’Italia, del primo Ministro Tusk della Polonia, del primo Ministro Sánchez della Spagna, del primo Ministro Starmer del Regno Unito e della prima ministra Frederiksen della Danimarca sulla Groenlandia.

La sicurezza dell’Artico rimane una priorità fondamentale per l’Europa ed è cruciale per la sicurezza internazionale e transatlantica.

La NATO ha chiarito che la regione artica è una priorità e gli Alleati europei stanno intensificando il loro impegno. Noi e molti altri Alleati abbiamo aumentato la nostra presenza, le nostre attività e i nostri investimenti per mantenere l’Artico sicuro e scoraggiare gli avversari. Il Regno di Danimarca – compresa la Groenlandia – fa parte della NATO.

La sicurezza nell’Artico deve pertanto essere garantita collettivamente, in collaborazione con gli Alleati della NATO, inclusi gli Stati Uniti, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità, l’integrità territoriale e l’inviolabilità delle frontiere. Questi sono principi universali e non smetteremo di difenderli.

Gli Stati Uniti sono un partner essenziale in questo sforzo, in quanto alleato della NATO e attraverso l’accordo di difesa tra il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti del 1951.

La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia.

Il piano degli Usa

Gli Stati Uniti stanno lavorando a un accordo di associazione con la Groenlandia che escluda la Danimarca.

È una delle ipotesi messe sul tavolo dall'amministrazione Trump secondo il settimanale britannico Economist rispetto a una annessione formale. Si tratterebbe di una intesa di tipo politico e militare per consentire a Washington di schierare più liberamente truppe ed espandere le sue infrastrutture militari.