Le idee di Kirk sono sempre più forti

Tre mesi fa un proiettile sparato dal tetto di un edificio del campus della Utah Valley University ha colpito a morte al collo Charlie Kirk mentre svolgeva un evento all'università. Kirk aveva 31 anni, ha lasciato una moglie e due figli piccoli e la sua uccisione ha segnato un prima e un dopo nella politica americana contemporanea. Non è la prima volta e purtroppo non sarà l'ultima che un omicidio sconvolge la politica americana, John Fitzgerald Kennedy è stato assassinato, solo un anno e mezzo fa Donald Trump è scampato a un tentato omicidio ma l'uccisione di Kirk rappresenta qualcosa di diverso.

Kirk non era infatti né un politico né un presidente o un candidato presidente ma un attivista. Senza dubbio un attivista influente, molto noto, vicino a Donald Trump, ma rimaneva comunque un giovane attivista e il fatto che si arrivi a uccidere una figura di questo genere significa che c'è stato un salto di qualità nella violenza politica.

Anche per questo la sua uccisione ha colpito nel profondo non solo la società americana ma tutto il mondo. Si è arrivato a definire Kirk un «martire per la libertà» perché la difesa del free speech, anche portato ai suoi estremi, del confronto e della dialettica erano la cifra della sua attività. Ciò che colpisce dopo la sua morte sono state anche le reazioni in Italia con opinionisti che hanno giustificato la sua uccisione con frasi del tipo «chi semina vento raccoglie tempesta» o «uccidere Kirk con è come uccidere Martin Luther King perché era trumpiano».

Eppure la sua morte ha lasciato un eredità di cui dopo tre mesi è possibile fare un primo bilancio, a cominciare dal boom di iscrizioni a «Turning Point Usa», l'organizzazione di Kirk di cui la moglie Erika ha ora assunto la gestione.

Solo nei primi otto giorni dopo la morte di Kirk l'organizzazione ha ricevuto oltre 62mila richieste da studenti di college e scuole superiori per avviare nuove sezioni o unirsi a quelle esistenti con oltre 500mila donazioni.

Prima dell'uccisione di Kirk, Turning Point aveva circa 900 sezioni ufficiali nei college Usa, dopo settembre la sua presenza si è estesa a oltre 3.500 campus. Nelle scuole superiori, dalle circa 1.200 sezioni presenti prima di settembre, si potrebbe presto arrivare all'obiettivo di Kirk di avere una sezione in ogni scuola americana.

La sua eredità ha varcato i confini dell'Atlantico rappresentando un esempio per tanti giovani conservatori europei come testimoniano le pubblicazioni uscite anche in Italia dedicate a Kirk. Se il suo libro Right Wing Revolution: How to Beat the Woke and Save the West è ancora in classifica tra i libri più venduti su amazon.com, in Italia sono usciti almeno tre libri che approfondiscono la sua figura e il suo pensiero. La rivista «Nazione Futura» ha pubblicato alcuni dei discorsi di Kirk mentre sono in libreria Charlie Kirk. La fede, il coraggio e la famiglia di Gabriele Caramelli e Charlie Kirk. Come il guerriero culturale ha osato sfidare il pensiero unico di Carmelo Frascati.

In questi tre mesi sono stati inoltre organizzati numerosi eventi dedicati a Kirk tra cui un'iniziativa della Fondazione New Direction a Milano promossa dall'europarlamentare Carlo Fidanza intitolata «Charlie: contro l'odio, per la libertà» con l'intervento di giornalisti, scrittori, politici per «celebrare la libertà». A un mese dalla sua scomparsa i giovani della Lega lo hanno ricordato con un volantinaggio fuori dalle scuole e il segretario giovanile Luca Toccalini ha spiegato: «Nessuno fermerà la libertà di pensiero, nessuno ci impedirà di essere dalla parte giusta della storia».

I giovani di Fratelli d'Italia presieduti da Fabio Roscani hanno invece dedicato a Charlie Kirk un panel nella loro festa nazionale Fenix ma in tutta Europa si sono svolti in questi mesi decine di eventi in sua memoria a partire dal raduno dei conservatori Mega (Make Europe Great Again). È il segno che Charlie Kirk non c'è più ma le sue idee gli sono sopravvissute.