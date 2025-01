Iran, uccisi due giudici della Corte Suprema: erano tra i "macellai" del 1988

Ascolta ora 00:00 00:00

Mohammad Mogheiseh e Ali Razini: due giudici di alto livello freddati, apparentemente senza movente. Nella capitale iraniana un uomo ha sparato mortalmente ai due importanti chierici della linea dura, ma al momento nessun gruppo ha immediatamente rivendicato la responsabilità dell'uccisione.

L'ufficio stampa della magistratura è stato citato dai media affiliati allo Stato, affermando che l'aggressore non aveva cause legali in corso. I dettagli dell'incidente restano poco chiari, ma la magistratura iraniana ha affermato che l'aggressore ha ucciso i due giudici anziani in un "assassinio pianificato" all'interno del tribunale e ha tentato di fuggire prima di togliersi la vita. L'aggressore, che era armato di una pistola, si è ucciso, secondo quanto dichiara l'agenzia di stampa Irna. “Secondo le prime indagini, la persona in questione non aveva un caso presso la Corte Suprema, né era un cliente delle sezioni del tribunale”, ha dichiarato l'agenzia di stampa Mizan.

Razinì, coinvolto nelle esecuzioni del 1988 probabilmente era stato un bersaglio in passato, compreso un tentativo di assassinio nel 1999. Le loro uccisioni giungono in un momento in cui l'Iran si trova in un vortice di difficoltà economiche, militarie e politiche, alla vigilia del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Entrambi facevano parte della Corte Suprema: assieme a loro anche una guardia del corpo è stata ferita nell'attacco al Palazzo di Giustizia di Teheran, sede della magistratura del Paese e che di solito gode di una stretta sicurezza.

I due erano noti come "hangmen": in particolare, Mogheiseh era stato sottoposto dal 2019 a sanzioni da parte del Tesoro degli Stati Uniti. All'epoca, Washington lo aveva descritto come “responsabile di innumerevoli processi iniqui, durante i quali le accuse sono state infondate e le prove ignorate”. “È noto per aver condannato molti giornalisti e utenti di Internet a lunghe pene detentive”, aveva aggiunto il Tesoro, secondo cui Mogheiseh aveva anche sporto denuncia contro membri della minoranza Bahài iraniana “dopo che avevano tenuto cerimonie di preghiera e di culto con altri membri”. In un solo caso ha condannato otto utenti iraniani di Facebook a un totale di 127 anni di prigione per pubblicità anti-regime e insulti alla religione. Ha anche processato registi e poeti per "propaganda contro lo Stato", ha affermato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. In un altro caso, nel 2019, ha condannato la nota avvocatessa iraniana per i diritti umani e difensore dei diritti delle donne Nasrin Sotoudeh a 33 anni di carcere e 148 frustate, secondo Amnesty International.

Mentre Mogheiseh non ha mai affrontato l'accusa di aver preso parte alle "commissioni di morte" del 1988, Razini rilasciò nel 2017 un'intervista al quotidiano iraniano Shargh in cui difese le commissioni come “giuste e completamente conformi alla legge”. “Io e i nostri amici, che siamo tra i 20 giudici del Paese, abbiamo fatto del nostro meglio per garantire la sicurezza di quel periodo e degli anni successivi e da allora abbiamo garantito che gli ipocriti non potessero mai diventare potenti in questo Paese”, dichiarò in quell'occasione. Nel 1999, Razini sopravvisse a un tentativo di assassinio dopo che una bomba fu piazzata sul suo veicolo. Insieme all'ex presidente Ebrahim Raisi, è accusato di essere uno dei giudici coinvolti nella "Death Commission", il famigerato comitato che ha supervisionato l'incriminazione e l'esecuzione di migliaia di prigionieri politici nel 1988.

Sebbene questo genere di attacchi siano rari, l'Iran ha assistito

che hanno preso di mira personaggi di spicco nell'ultimo anno. A settembre, ottobre e dicembre ci sono stati attacchi agli imam della preghiera del venerdì in diverse parti del Paese.