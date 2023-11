Israele riceve la lista di ostaggi che saranno liberati oggi | La diretta

Poco alla volta, gli israeliani che sono stati rapiti da Hamas il 7 ottobre stanno tornando a casa. Non tutti, purtroppo: alcuni sono stati infatti ammazzati dalla furia dei terroristi. Oggi scocca il terzo giorno di tregua. La diplomazia potrà lavorare anche domani, poi nulla. Riprenderà la guerra. Bisogna fare in fretta, prima che tornino a piovere missili e colpi di kalashnikov. Terzo giorno e terza lista. Oggi, secondo quanto ha detto al Times of Israel un funzionario che sta seguendo il dossier, è stata recapitata a Israele il nuovo elenco di persone che verranno rilasciate. L'ufficio di Benjamin Netanyahu ha informato le famiglie, per cui l'incubo durato quasi due mesi volge al termine. Ieri, la liberazione di 13 ostaggi è stato ritardato di parecchie ore dai terroristi, che lamentavano violazioni da parte israeliana dell'accordo in vigore ancora per meno di 48 ore. La situazione si è sbloccata solo grazie all'intervento di Egitto e Qatar.

Israele: "Hamas ha violato l'accordo: bambina rilasciata senza madre"

Le autorità israeliane hanno riferito che la 13enne Hila Rotem è stata rilasciata ieri senza la madre Raya, che rimane ancora nelle mani di Hamas. La bambina è stata accolta nelle scorse ore dallo zio. " Hamas ha gravemente violato l'accordo e ha separato madre e figlia ", si legge in una nota del governo di Tel Aviv. L'accusa al gruppo terroristico è stata ribadita anche dal kibbutz Be'eri, da cui provengono 12 dei 13 ostaggi del secondo gruppo. Pur esprimendo felicità per il rilascio dei membri della comunità, rappresentanti dell'insediamento hanno affermato che " tre bambini di due famiglie del kibbutz sono stati separati dal loro unico genitore rimasto ". L'altro caso è quello della 17enne Noam Or e della sorella 13enne Alma. La loro madre è stata uccisa dai terroristi di Hamas il 7 ottobre e il padre è tuttora prigioniero nella Striscia insieme al nipote 18enne Liam.

Chi sono le persone rilasciate ieri da Hamas

Otto bambini e cinque donne, tra cui quattro mamme, sono gli ostaggi lasciati ieri da Hamas dopo ore di attesa e di scontro a distanza con le autorità di Tel Aviv. Parte del gruppo dei rilasciati è anche Emily Hand, israelo-irlandese di nove anni inizialmente data per morta nell'assalto al kibbutz Be'eri del 7 ottobre ma poi trovata dall'intelligence dello Stato ebraico nella Striscia di Gaza. Le autorità israeliane hanno diffuso i dettagli delle altre persone liberate: Shoshan Haran, 67 anni, sua figlia Adi Shoham, 38 anni, e suoi nipoti, Naveh e Yahel, rispettivamente di otto e tre anni; Shiri Weiss, 53 anni, e sua figlia Noga, 18 anni; Sharon Avigdori, 52 anni, e suo figlio Noam, 12 anni; i fratelli Noam e Alma Or, rispettivamente di 17 e 13 anni; Maya Regev, 21 anni e Hila Rotem, 13 anni.

Il racconto degli ostaggi: "Non torturate ma poco cibo"