"Israele sotto attacco". Netanyahu ci ripensa: Gallant resta ministro

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ci ripensa: Yoav Gallant rimane il ministro della Difesa. Due settimane fa, dopo che Gallant aveva criticato la riforma della giustizia fortemente voluta da Netanyahu, quest'ultimo - su pressione della destra di governo - aveva annunciato la rimozione del ministro. Netanyahu lo ha ricordato durante la conferenza stampa parlando di " divergenze anche pesanti ". Tuttavia, per il periodo complesso che vive lo Stato ebraico, il premier ha preferito evitare fratture all'interno della maggioranza, sottolineando di voler " lasciare alle spalle le differenze " che avevano portato alla rottura con Gallant.

La conferenza stampa è servita al primo ministro di Israele non solo per confermare Gallant, ma anche per dare alcune indicazioni politiche e strategiche. Netanyahu ha sottolineato che il Paese " è sotto attacco terroristico " ma, che è intenzione del governo " riportare la calma e la sicurezza ". Il riferimento è a quanto accaduto in questi ultimi giorni con i lanci di razzi da Gaza e dal Libano, gli scontri a Gerusalemme e gli attacchi in diverse aree del Paese. Il premier, a tal proposito, ha voluto lanciare un messaggio anche ad Hamas e a Bashar al Assad che, per il capo del governo israeliano, è responsabile dei razzi lanciati dal territorio siriano. Ma Netanyahu, partendo da quanto accaduto nelle ultime settimane, ha puntato il dito anche contro le opposizioni, accusando il precedente governo e le manifestazioni di piazza contro la riforma della giustizia. A detta del primo ministro, l'esecutivo a guida Yair Lapid e le proteste hanno favorito i nemici di Israele, dando loro modo di interpretare questi sussulti come " una mancanza di determinazione ".