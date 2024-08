Kamala Harris ha scelto il candidato vice: è Tim Walz

Ascolta ora 00:00 00:00

L'annuncio ufficiale non c'è ancora (dovrebbe arrivare in giornata durante un comizio di Kamala Harris a Philadelphia) ma secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla Cnn, la vicepresidente degli Stati Uniti avrebbe scelto il governatore del Minnesota, Tim Walz, come candidato alla vice presidenza nel ticket democratico.

Chi è

Sessant'anni, originario del Nebraska, si è trasferito nel Minnesota per un master universitario dopo una laurea in Scienze politiche. Insegnante di geografia, si arruola nella Guardia nazionale, dove rimane per 24 anni, prendendo parte ad alcune importanti missioni internazionali, come Enduring Freedom (dopo gli attentati dell'11 settembre 2001). La sua carriera politica inizia a supporto della campagna elettorale di John Kerry, candidato alla Casa Bianca per i democratici nel 2004. Nel 2006 viene eletto al Congresso, strappando un seggio storicamente in mano ai repubblicani, e viene riconfermato 5 volte. Nella galassia democratica Walz può essere definito un "moderato". Sicuramente è meno a sinistra della Harris, e in più ha il "pregio", da un punto di vista elettorale, di piacere ai veterani, che ha sempre difeso a spada tratta. A favore dell'aborto, ma senza assumere toni "estremisti" (rispetta, dunque, i pro Life), sostiene convintamente la ricerca medica sulle cellule staminali ed è a favore della legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo. Inoltre propone maggiori controlli sul possesso di armi da fuoco.

Stati chiave

Inizia oggi, per la Harris, un importantissimo tour di cinque giorni negli stati chiave, quelli dove si deciderà la partita a novembre. Stiamo parlando di Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Nort Carolina, Georgia, Arizona e Nevada. Perché, com'è noto, nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti non conta il numero complessivo di voti ma il successo nei singoli stati, quelli che assegnato gli elettori.

Come vota il Minnesota

È dal 1976 che i cittadini del Minnesota votano per i candidati democratici alla Casa Bianca. Lo fecero anche con Walter Mondale, il candidato meno votato nella storia della sinistra americana. Il ticket Reagan-Bush vinse a mani basse in tutti gli Stati, tranne nel Minnesota (lo stato di Mondale), dove il democratico prevalse di poco.

Di certo non saranno i voti di Walz a fare la differenza a novembre. Ma la Harris, probabilmente, spera anche grazie a lui di aumentare i consensi nel Midwest (otto stati che insieme raccolgono il 20% della popolazione).