L'inviato Usa in Groenlandia: "La Danimarca l'ha occupata"

L'inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia Jeff Landry ha affermato su X che la Danimarca ha "occupato" l'isola dopo la seconda guerra mondiale, riprendendone il controllo "violando i protocolli delle Nazioni Unite". "La storia è importante - scrive il governatore della Louisiana - Gli Stati Uniti difesero la sovranità della Groenlandia durante la seconda guerra mondiale quando la Danimarca non ci riuscì. Dopo la guerra, la Danimarca la rioccupò aggirando e ignorando il protocollo delle Nazioni Unite".

Trump: "In un modo o nell'altro l'avremo"

Parlando coi giornalisti a bordo dell'Air Force One il presidente Usa ha detto che "la Groenlandia fondamentalmente ha come difesa due slitte trainate da cani, lo sapevate? Sapete qual è la loro difesa? Due slitte trainate da cani. Nel frattempo ci sono navi da guerra e sottomarini russi e cinesi ovunque. Non permetteremo che ciò accada. E se questo avrà ripercussioni sulla Nato, allora avrà ripercussioni sulla Nato. Ma, sapete, loro hanno bisogno di noi molto più di quanto noi abbiamo bisogno di loro. Ve lo dico chiaramente". Poi ha aggiunto perentorio: "In un modo o nell'altro avremo la Groenlandia. Se non prendiamo la Groenlandia - ha proseguito il presidente Usa - lo faranno la Russia o la Cina e io non permetterò che ciò accada. La Groenlandia dovrebbe accettare l'accordo perché non vuole che la Russia o la Cina prendano il controllo".

Von der Leyen: "Appartiene al suo popolo"

"La Groenlandia appartiene al suo popolo", ha detto Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. "Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia. Nulla su di loro senza di loro". Così "La sicurezza dell’Artico è di enorme importanza per noi. Ed è, in modo cruciale, un tema per la Nato", ha aggiunto Von der Leyen assicurando che l'Ue "ha un ottimo rapporto con la Groenlandia. Questo è importante.

Stiamo investendo e accelerando il nostro lavoro lì - ha concluso - Nella nostra proposta di bilancio (per il 2028-2034, ndr) abbiamo raddoppiato i finanziamenti, portandoli a circa 530 milioni, il che dimostra il nostro impegno per il partenariato e l’importanza della sicurezza artica".