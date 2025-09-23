Macron bloccato nel traffico. "Ehi Donald, liberi la strada?"

Quando la Bestia - il carro armato versione limousine di The Donald - è in arrivo tutte le strade devono essere libere. E non passa nessuno. Nemmeno se ti chiami Emmanuel Macron.

Sì, perché ieri sera il corteo del numero uno dell'Eliseo è stato bloccato dalla polizia di New York mentre tornava al suo albergo. Gli agenti non ne hanno voluto sapere: "Deve passare il presidente" avrebbero detto a monsiuer Macron, appena uscito dall’Assemblea Generale dell'Onu dove aveva annunciato il riconoscimento della Francia allo Stato della Palestina.

Il leader francese allora tira fuori il cellulare e chiama il capo della Casa Bianca. "Come stai? Indovina. Sto aspettando perché qui tutto è fermo per te", ha esordito, ma la telefonata non ha avuto l'esito sperato e il président è rimasto dietro le transenne.

dagli agenti del traffico -

verso il percorso più breve per raggiungere l'albergo, ma a

. Una passeggiata di 30 minuti che Macron ha dovuto farsi insieme a tutto il suo entourage.

Lafrancese allora viene indirizzata -

Un siparietto divertente, diventato virale sui social media.