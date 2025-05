"Macron con la cocaina sul treno per Kiev". Ma è solo una bufala

È diventato virale un video che ritrae Emmanuel Macron insieme a Keir Starmer e Friedrich Merz mentre si recano in treno a Kiev. La sequenza risale a venerdì, giorno dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ebbene, nelle ultime ore è rimbalzata una teoria complottista riguardante il presidente francese: secondo quanto rilanciato sui social, il capo dell’Eliseo avrebbe avuto tra le mani un sacchetto di cocaina.

Nei video circolati sui social si vede un oggetto bianco davanti a Macron che secondo qualcuno potrebbe essere un sacchetto con della droga. Ad alimentare la teoria, la mossa del presidente francese di nascondere subito la presunta bustina di teoria nonché l’oggetto presente davanti al cancelliere tedesco Merz che per qualcuno sarebbe un accessorio necessario per consumare la cocaina.

I sospetti sono stati rilanciati dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “Immagini incredibile” ,il commento della diplomatica di Putin in un messaggio su Telegram: "Nel 2022 ho chiesto a un ambasciatore occidentale: 'Come potete fornire armi a uno squilibrato tossicodipendente come Zelensky, che da anni fa uso di cocaina?'. E ho ricevuto questa risposta: 'Per l'Ue è una cosa normale, molti capi di Stato occidentali ne fanno uso’”.

A smontare la ricostruzione è intervenuto il quotidiano Liberation: l’oggetto bianco in questione è un semplice fazzoletto di carta appallottolato ed era già presente sul tavolo quando Macron è entrato. Il presidente transalpino ha poi deciso di toglierlo dal tavolo per un semplice motivo: i giornalisti presenti sul treno hanno iniziato a realizzare video e foto. E l’accessorio davanti a Merz? Uno stuzzicadenti o forse una paletta per il caffè, nessun oggetto adibito al consumo di cocaina.

L’Eliseo su X ha respinto ogni accusa.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr