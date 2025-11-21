Mamdani alla Casa Bianca, l'incontro è a porte chiuse. Trump: "Sarà un faccia a faccia abbastanza civile"

Articolo in aggiornamento

Zohran Mamdani è finalmente giunto alla Casa Bianca. L'incontro, tuttavia, con il presidente Trump è stato chiuso alla stampa. Mamdani non era stato, infatti, scorto dai cronisti entrare nella West Wing, ma un post su X del capo della Comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung, si è preso burla dei giornalisti assiepati in giro. "Troppo tardi ragazzi! Siete troppo lenti!", si legge nel post, dove compare una foto dei reporter in attesa di Mamdani.

Too late guys! Y’all are too slow! pic.twitter.com/ZsY4m2R9Gk — Steven Cheung (@StevenCheung47) November 21, 2025

"Aiuterò Mamdani a realizzare i suoi sogni per New York", ha detto il presidente nel suo breve incontro con il sindaco. Trump aveva elogiato Mamdani, in vista dell'incontro di oggi pomeriggio alla Casa Bianca. Il sindaco eletto di New York ha "una filosofia diversa", ha detto il presidente in un'intervista a Fox Radio, aggiungendo che Mamdani ha "molto merito" per come ha condotto la sua campagna. "Penso che andremo d'accordo. Stiamo cercando la stessa cosa. Vogliamo rendere New York forte", aveva anticipato il presidente. "Meglio farà e più sarò felice", ha detto il presidente Usa parlando nello Studio Ovale dopo l'incontro.

L'incontro con il presidente è stato "produttivo" e "lo ringrazio", ha controrisposto seccamente Mamdani. "Mi sono congratulato con lui e abbiamo parlato di alcuni argomenti molto comuni, come l'edilizia abitativa e la costruzione di nuove case, il cibo e i prezzi", ha commentato Trump. "E il prezzo del petrolio sta scendendo notevolmente, e qualsiasi cosa io faccia sarà positiva per New York", ha aggiunto il presidente.

Proprio poco prima dell'incontro alla Casa Bianca, la Camera dei

Rappresentanti ha approvato con 285 voti a favore e 98 contrari una risoluzione simbolica per denunciare gli "". Tutti i Repubblicani hanno votato a favore, a cui si sono uniti 86 Democratici.