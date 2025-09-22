"Mi sei mancato". L'incontro tra Trump e Musk ai funerali di Kirk

Prove di disgelo tra Donald Trump e Elon Musk: dopo le tensioni degli ultimi mesi, il presidente americano e il suo ex braccio destro si sono incontrati ai funerali di Charlie Kirk. L’imprenditore sudafricano ha raggiunto il tycoon nel suo palco all'interno della State Farm Arena di Glendale e gli ha stretto la mano. I due hanno parlato per un breve momento e nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli sul loro dialogo.

L'esperto di lettura labiale Nicola Hickling ha raccontato al Daily Mail che Trump avrebbe chiesto a Musk: “Come stai?”. “Allora, Elon, ho sentito che volevi parlare. Cerchiamo di capire come tornare in carreggiata” avrebbe aggiunto The Donald, per poi aggiungere “mi sei mancato” dopo il cenno di assenso di mister Tesla. Successivamente, sia la Casa Bianca che Musk hanno pubblicato le immagini dell’incontro con una didascalia identica: “Per Charlie”.

Come riportato dalla Cnn, la riappacificazione tra Trump e Musk era uno dei desideri di Kirk. "Conosco entrambi... Sono fiducioso, ottimista e farò tutto il possibile per cercare di rimettere le cose a posto" disse l’attivista conservatore a Megyn Kelly a giugno: "Conoscendo entrambi questi uomini e conoscendo il presidente Trump molto meglio di Elon, posso dirvi che penso che arriverà un momento di pace, un momento di calma, un momento in cui entrambe le parti si uniranno e sapremo di essere più forti contro la sinistra di quanto siamo divisi".

Durante la faida tra i due, Kirk si

schierò al fianco del presidente, ma ha sempre espresso ammirazione per l’imprenditore, che ringraziò calorosamente dopo l’acquisto di Twitter, definito “il più importante della storia dopo quello della Louisiana”.