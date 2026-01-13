Dal palco di Detroit Trump attacca la Fed: “Quell'idiota se ne andrà presto"

Parlando al Detroit Economic Club, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinnovato le sue pressioni sulla Federal Reserve, affermando che, in un contesto di mercati finanziari in crescita, la banca centrale dovrebbe ridurre i tassi di interesse. “Quando i mercati crescono, la Fed dovrebbe abbassare i tassi”, ha dichiarato. "Quell'idiota se ne andrà presto", ha poi tuonato, in riferimento al presidente della Fed Jerome Powell.

Il discorso di Trump si è inserito in un momento di crescente attenzione sull’andamento dell’economia, che resta una delle principali preoccupazioni per gli elettori americani. Un sondaggio di NBC News, condotto tra novembre e dicembre, ha rilevato infatti che il 64% degli adulti negli Stati Uniti ritiene che il Paese stia andando nella direzione sbagliata. Il presidente è in Michigan per cercare di contrastare i timori e le preoccupazioni che stanno mettendo a dura prova le tasche degli americani. I dati federali di dicembre, prima che il presidente lasciasse Washington, hanno mostrato che l'inflazione è leggermente diminuita il mese scorso grazie al calo dei prezzi della benzina e delle auto usate, segno che le pressioni sui costi stanno lentamente diminuendo.

Sulla scia delle sconfitte elettorali fuori stagione del Partito Repubblicano, la Casa Bianca ha dichiarato che Trump darà maggiore importanza al dialogo diretto con il pubblico, dopo aver organizzato relativamente pochi eventi in tutto il Paese all'inizio del suo mandato. Le dichiarazioni sono arrivate nel pomeriggio, dopo una visita a uno stabilimento Ford a Dearborn, nel Michigan, dove vengono prodotti i camion F-150. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha precisato in un’intervista a Fox News che il presidente avrebbe parlato “di tutte le notizie economiche positive che continuiamo a vedere come risultato del suo programma”.

Nel suo intervento, Trump ha quindi ampliato il discorso ai temi energetici e geopolitici, sostenendo che gli Stati Uniti stiano contribuendo alla “rinascita” del Venezuela. “Stiamo ottenendo milioni di barili di petrolio”, ha affermato, aggiungendo che Washington lavorerà con Caracas per “rendere di nuovo grande quel Paese”.

Il presidente ha anche attaccato duramente i critici — in particolare tra i Democratici — dell’operazione militare che, secondo Trump, avrebbe portato alla rimozione dal potere del leader venezuelano

. “Ci sono persone che dicono: ‘Non so se avremmo dovuto farlo in Venezuela”, ha detto. “Chiunque dica di odiare il nostro Paese. È stato l’attacco più impeccabile che ci sia mai stato”.