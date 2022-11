Gop avanti alla Camera, Senato in bilico: cosa succede alle midterm

Nottata elettorale intensa per gli Stati Uniti. Le urne delle elezioni di metà mandato consegnano conferme e soprese, anche se sull'esito del voto pende ancora l'incertezza. Al voto erano chiamati oltre 240 milioni di americani, con una quaratina che hanno deciso di anticipare l'election day votanto in anticipo o per posta.

Il rinnovo del Congresso, tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato, ci consegna due destini diversi, entrambi segnati dal ritorno di Donald Trump e dalla debolezza di Joe Biden. Eppure, stando ai primi numeri, la famosa red wave, l'onda rossa repubblicana sembra non esserci stata. Ma andiamo con ordine.

Camera verso i repubblicani

Mentre lo scrutinio prosegue si può già segnalare come i Repubblicani stiano conquistando seggi importanti e stia andando verso la maggioranza. Al momento secondo le stime del New York Times la Camera è destinata a finire in mano ai repubblicani, anche se il margine della maggioranza non sembra superiorre a una ventina di deputati.

Senato ancora in bilico

Partita del tutto diversa al Senato. Da un lato il Gop si conferma in Nord e Sud Carolina, Oklahoma, Florida, Alabama, Indiana, Arkansas e Kentucky mentre i dem si sono imposti in Vermont, Illinois, Connecticut e Maryland. Resta invece tutta da definire la partita negli Stati in bilico, come Georgia, Pennsylvania, Arizona e Nevada. Qui la partita potrebbe durare diverse ore anche per alcune lentezze nelle operazioni di spoglio.