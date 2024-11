"Modello Dem in frantumi. È il fallimento di Obama"

Ascolta ora 00:00 00:00

La vittoria di Donald Trump alle presidenziali è avvenuta non solo per meriti propri ma anche per demeriti altrui a partire dalla scelta del candidato dei democratici, dalla campagna elettorale impostata da Kamala Harris e soprattutto dalla linea assunta dalla sinistra americana negli ultimi anni. Ne abbiamo parlato con lo studioso americano Gladden Pappin, cofondatore della rivista American Affairs e di Postliberal Order, nonché presidente del Hungarian Institute of International Affairs.

Secondo lei la sconfitta di Kamala Harris rappresenta il fallimento di una sinistra americana troppo concentrata sul woke e sul politicamente corretto e lontana dal popolo?

«Circa il 75% degli elettori americani ha dichiarato di essere insoddisfatto della direzione intrapresa dal Paese. Quando gli americani hanno votato per Biden nel 2020, volevano un ritorno alla normalità. Ma ciò che hanno ottenuto è stata una migrazione di massa, un crollo della Pax Americana e la promozione di un'ideologia woke aggressiva. Tutti hanno visto che si è andati troppo oltre e l'amministrazione Biden non stava rispondendo ai desideri della gente comune. Martedì, gli americani comuni si sono presentati in massa alle urne e hanno sconfitto questa visione fallimentare».

Obama si è molto esposto in queste elezioni a sostegno della Harris, non pensa che sia una sconfitta anche per lui?

«Sì. Obama notoriamente non sopportava Biden e, in questa elezione, ha cercato (insieme a Nancy Pelosi) di indebolire Biden e recuperare la sua posizione di gestione del Partito Democratico. La visione di Obama per il Partito Democratico è andata in frantumi e non è chiaro come intenda recuperarla».

Cosa succederà ora nel Partito Democratico? Non crede che sia stato un errore di Biden ritirarsi troppo tardi?

«Biden è sempre stato un enigma per gli altri democratici poiché era facile per loro ottenere ciò che volevano con un presidente debole e vecchio. Ma per otto anni i democratici hanno fatto campagna solo per essere non Trump, non hanno implementato un programma di governo di successo e hanno trattato gli americani comuni con arroganza. Ora il loro partito sarà diviso da recriminazioni reciproche, un'ala progressista estremamente arrabbiata e la perdita dei suoi elettori moderati o centristi a favore dei repubblicani. Per avere di nuovo successo, dovranno tornare ad essere un partito centrista con un programma di governo».

Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima amministrazione Trump? Quali saranno i temi principali del suo governo?

«Trump ha sottolineato la necessità di sigillare il confine meridionale e di migliorare le condizioni economiche del paese attraverso migliori accordi commerciali, reindustrializzazione e un'amministrazione più efficace. Soprattutto dovremmo aspettarci un'amministrazione molto forte e coerente, non segnata dal caos del primo governo Trump, il team attorno a lui ora è molto più organizzato con personale migliore e maggiore compattezza all'interno del partito. Trump 2.0 manterrà molte delle promesse di Trump 1.0».

La vittoria di Trump è una buona o una cattiva notizia per l'Europa?

«L'Europa ha disperatamente bisogno di una presa di coscienza per prendersi maggiormente cura della propria sicurezza e difesa articolando al contempo gli interessi europei sulla scena mondiale.

L'Europa deve prepararsi a navigare in un mondo multipolare basandosi sulla sua relazione fondamentale con gli Stati Uniti, pur rimanendo aperta, pacifica e sicura. Ciò richiede l'aiuto degli Stati Uniti per porre fine al conflitto in Ucraina il prima possibile».