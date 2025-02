Nasce l'Ufficio della Fede, che cosa è la nuova struttura creata da Donald Trump

L'immagine scelta dal presidente Trump, pubblicata poi su X, per presentare l'"Ufficio della Fede"

Tra le tantissime novità che l'arrivo alla presidenza di Donald Trump ha portato con il suo nuovo incarico, c'è anche un ufficio, quello della Fede. A guidarlo ha chiamato una telepredicatrice Paula White, che da anni è una sua fidata consigliente spirituale.

Chi è Paula White

Nel 1984 sostiene di aver visto Dio, ma anche la ricchezza è una benedizione che arriva a chi è fedele e che mettersi contro Trump equivale a mettersi contro a nostro Signore. Un nome il suo, vicino al presidente da tempo, già nella campagna elettorale del 2016 dove era presidente del comitato consultivo evangelico e lo seguì per l'ultima corsa alla Casa Bianca.

Come si può immaginare la sua è una figura molto controversa e il suo ministero il Without Walls International Church è stato oggetto di un’indagine del Senate Finance Committee nel 2007-2011. L’indagine rivelò che White e il suo ex marito utilizzarono fondi esenti da tasse provenienti dalla loro chiesa per spendere in un anno 900mila dollari per una villa, mentre ai membri della loro famiglia erano stati versati più di un milione di dollari di stipendi.

La presentazione studiata nei dettagli

L’annuncio dell’Ufficio è stato accompagnato da un’immagine studiata nei minimi dettagli, allo stesso modo di quella ufficiale post l'elezione. Si vede Trump seduto alla sua scrivania al centro dello Studio Ovale, circondato da pastori e volti noti. Accanto alla White, con Travis Johnson e Brad Knight, il pastore honduregno Guillermo Maldonado, il cantante Kid Rock e Jonathan Cain, marito della White e tastierista dei Journey. A ben guardare, una moderna ultima cena. Dell'ufficio la White ha detto: " Ho l’autorità per dichiarare la Casa Bianca luogo santo. È la mia presenza che la santifica ".

Trump ha voluto condividerla su X con un messaggio: " Come dice la Bibbia; 'Beati gli operatori di pace'. E a tal fine, spero che la mia più grande eredità, quando tutto sarà finito, sarà quella di un pacificatore e unificatore ". Chiarissimo il messaggio al conflitto ucraino e il suo tentativo di fare da mediatore con la Russia.

A cosa serve l'ufficio

In molti non hanno compreso il perché di questo ufficio ma giovedì in un discorso alla National Prayer Breakfast, Trump ha annunciato di voler " riportare la religione " negli Stati Uniti.

pregiudizi anticristiani

Inoltre ha predisposto la creazione della nuova Commissione presidenziale sulla libertà religiosa e di una task force che indagherà sui presunti "" all’interno degli Stati Uniti.