La Nato dà il via a Sentinella Artica: cos'è e come funzionerà

Il Comando Operativo Alleato, responsabile della pianificazione e dell'esecuzione di tutte le esercitazioni, attività e operazioni della Nato, ha dato oggi il via all'operazione Arctic Sentry (Sentinella Artica). "Arctic Sentry sottolinea l'impegno dell'Alleanza a salvaguardare i propri membri e a mantenere la stabilità in una delle aree più strategicamente significativa e ambientalmente difficile del mondo", ha affermato Alexus Grynkewich, comandante supremo alleato in Europa. "Sfrutterà la forza della Nato per proteggere il nostro territorio e garantire che l'Artico e l'estremo nord rimangano sicuri".

Sentinella Artica - fa sapere il Comando Supremo - si baserà "sulla crescente attenzione della Nato alla sicurezza dell'Artico e fa seguito a un incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il segretario generale Mark Rutte il mese scorso a Davos, in Svizzera, dove i due leader hanno convenuto che la Nato dovrebbe assumere collettivamente una maggiore responsabilità per la difesa della regione, considerando l'attività militare della Russia e il crescente interesse della Cina in quella zona". I preparativi per Arctic Sentry hanno fornito ai pianificatori della Nato una visione completa delle attività dei Paesi alleati nell'Artico e nell'estremo nord. In futuro, il Comando Supremo utilizzerà Arctic Sentry per riunire queste azioni in un unico approccio operativo globale alle crescenti attività degli alleati, che rafforzeranno la presenza in quella regione.

"Queste attività includono, tra le altre, Arctic Endurance della Danimarca, una serie di esercitazioni multidominio volte a migliorare la capacità degli alleati di operare nella regione; l'operazione La Fayette della Francia, che metterà alla prova i piani regionali della Nato e proietterà la forza militare in tutta la regione; e la prossima esercitazione Cold Response della Norvegia, dove le truppe di tutta l'Alleanza hanno già

iniziato ad arrivare". Arctic Sentry sarà guidata dal Comando congiunto di Norfolk (JFC Norfolk), il più recente comando congiunto dell'Alleanza, la cui area di responsabilità, da dicembre, comprende ora l'intera regione.