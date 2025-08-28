Notte di fuoco sull'Ucraina: raid anche su Kiev: 8 morti, due sono bambini

Un’ondata di raid russi ha colpito nella notte Kiev e diverse regioni ucraine, lasciando dietro di sé morte e distruzione.Nella capitale i missili balistici hanno causato almeno otto vittime, tra cui un quattordicenne, e 45 feriti, mentre squadre di soccorso scavano tra le macerie di edifici residenziali. A Vinnytsia bombardati impianti energetici, con 60mila persone senza luce. A Zaporizhzhia un raid ha incendiato una fabbrica, mentre la rete ferroviaria è stata danneggiata.
Russi attaccano impianti energetici in regione Vinnytsia
Un massiccio attacco russo ha colpito nella notte gli impianti energetici della regione ucraina di Vinnytsia. Lo ha reso noto la vice governatrice locale Natalia Zabolotna citata dai media di Kiev. "A seguito dell'attacco agli impianti energetici, 60mila persone in 29 insediamenti sono rimasti senza elettricità. Ci sono danni agli edifici residenziali", ha affermato.
Raid russo su fabbrica a Zaporizhzhia causa un incendio
Un raid russo ha colpito una fabbrica nella regione ucraina di Zaporizhzhia causando un incendio. Lo ha reso noto il governatore locale Ivan Fedorov citato dai media di Kiev.
In attacco russo a Kiev almeno 8 morti e feriti salgono a 45
Almeno otto persone sono rimaste uccise nell'attacco di larga scala della Russia su Kiev, tra cui un quattordicenne, secondo quanto riferito dalle autorità, e sale il bilancio dei feriti che passa da 38 ad almeno 45 persone. Lo riporta Kyiv Independent. Fra i 45 feriti 30 sono stati ricoverati in ospedale. Tra chi è stato ferito nell'attacco con missili balistici da parte della Russia su Kiev ci sono diversi bambini.
Zelensky: "In attacco russo confermati almeno 8 morti, anche un bambino"
"In questo momento a Kiev i soccorritori stanno rimuovendo le macerie di un edificio residenziale dopo un attacco russo. Un altro massiccio attacco contro le nostre città e comunità. Ancora uccisioni. Tragicamente, almeno 8 morti sono già state confermati. Una di loro è un bambino. Le mie condoglianze a tutte le loro famiglie e ai loro cari". Lo scrive il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su X
Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025
Colpiti dai russi 20 distretti di Kiev, i feriti sono 24
A seguito di un attacco combinato a Kiev, 24 persone sono rimaste ferite e quattro sono state uccise, tra cui due bambini. Lo riporta Ukrinform, citando i canali Telegram del sindaco di Kiev Vitali Klitschko e del capo dell'Amministrazione Militare della Città di Kiev (KCMA) Tymur Tkachenko. "Al momento, stiamo registrando le conseguenze dell'attacco in più di 20 località nei distretti di Darnytskyi, Dniprovskyi, Solomianskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Obolonskyi e Desnianskyi", ha riferito Tymur Tkachenko alle 6:20. Danni significativi sono stati inflitti alle aree residenziali nei distretti di Darnytskyi e Dniprovskyi.
A partire dalla serata di ieri, le difese aeree ucraine hanno individuato un gran numero di droni Shahed lanciati da diverse direzioni, scrive il sito Rbc-Ukraine. Intorno alle 3:00 del mattino, ora di Kiev, la Russia ha lanciato diversi missili balistici contro la capitale. L'Aeronautica Militare ucraina ha segnalato la presenza di lanci di missili ipersonici Kinzhal, segnalando almeno due obiettivi ad alta velocità diretti verso Kiev. Sono state segnalate cadute di detriti in diversi quartieri della città. Il ministro degli Interni ucraino, Ihor Klymenko, è stato intervistato stamani dal tg nazionale davanti a un palazzo di cinque piani in via Boryspilska, parzialmente distrutto da un missile. "Possiamo confermare la morte di tre persone in questo luogo e di quattro in totale a Kiev - ha detto -. Ma ci sono informazioni secondo cui almeno tre corpi potrebbero essere ancora presenti sotto le macerie." L'attacco notturno a Kiev faceva parte di un più ampio attacco russo all'Ucraina con l'impiego di droni e diversi tipi di missili, scrive Ukrainska Pravda. Le esplosioni nella capitale si sono verificate mentre la Russia colpiva anche le infrastrutture ferroviarie nella regione di Vinnytsia, causando ritardi a diverse tratte ferroviarie. La scorsa notte, i russi hanno condotto un attacco contro un deposito ferroviario delle Ukrzaliznytsia (Ferrovie ucraine), provocando un incendio e danneggiando il materiale rotabile. Nataliia Zabolotna, Primo Vice Capo dell'Amministrazione Militare dell'Oblast' di Vinnytsia, ha scritto su Telegram che "il nemico ha attaccato infrastrutture critiche nell'Oblast di Vinnytsia durante la notte. A seguito degli attacchi agli impianti energetici, 60.000 consumatori in 29 insediamenti sono rimasti senza elettricità. Anche gli edifici residenziali sono stati danneggiati".
Vasto attacco russo a Kiev, almeno 4 morti e 38 feriti
Missili balistici russi hanno colpito Kiev in un massiccio attacco, con almeno 4 morti e 38 feriti. Lo riferisce Kyiv Independent.Nell'attacco fra le quattro persone decedute a Kiev c'è anche un quattordicenne. Altre 38 persone sono rimaste ferite e diversi bambini sono stati ricoverati in ospedale. Case, uffici e scuole sono stati danneggiati in tutta la città.
Attacco su Kiev, ministro interni 'si scava tra le maceriè
"Tre persone sono state estratte vive da sotto le macerie. C'è un'alta probabilità che ci siano ancora persone sotto le rovine. Sono coinvolti scalatori, conduttori cinofili, psicologi, ingegneri, vigili del fuoco e personale di soccorso. Attrezzature robotiche vengono utilizzate attivamente per sgomberare l'area in modo che i soccorritori possano lavorare più rapidamente. In totale, circa 500 soccorritori e 1.000 agenti di polizia stanno lavorando contemporaneamente a Kiev". Lo scrive su Telegram il ministro degli interni ucraino, Ihor Klymenko. "Ogni minuto di lavoro dei nostri servizi di emergenza - aggiunge - è volto a salvare vite umane e a sostenere le persone che hanno sofferto di più a causa del terrore russo". Il bilancio dell'attacco notturno sulla capitale ucraina è di almeno quattro morti e circa 30 feriti. "Sono stati recuperati anche frammenti di corpi, ma l'identificazione è ancora difficile" conclude il ministro.
Droni e missili sull'Ucraina, danni alla rete ferroviaria
"Questa notte le truppe russe hanno effettuato un attacco mirato al materiale rotabile per passeggeri civili. In particolare, la flotta di treni ad alta velocità Intercity+ è stata attaccata". Lo scrive su Telegram Ukrzaliznytsia, l'azienda che gestisce la rete ferroviaria in Ucraina, che aggiunge: "Grazie all'azione coordinata dei ferrovieri l'incendio presso la struttura è stato spento. Un treno ha subito gravi danni. I lavoratori si trovavano in anticipo nei rifugi, al sicuro". "Stiamo facendo tutto il possibile - si legge ancora - per garantire la circolazione del maggior numero di treni. Nessun treno verrà cancellato: per questo, stiamo impiegando materiale rotabile sostitutivo".
Esplosioni a Kiev, danneggiati edifici
Esplosioni sono segnalate nella notte a Kiev. Secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko i quartieri della capitale ucraina interessati sono Dniprovskyi, Shevchenkivskyi e Darnytskyi. Danni sono segnalati a vari edifici. Sul posto stanno operando le squadre di emergenza. "La minaccia dell'uso di armi balistiche continua. La difesa aerea funziona. Restate nei rifugi" è l'appello lanciato dalle autorità ai cittadini. Nella regione di Vinnytsia è stata colpita la tratta ferroviaria che è interrotta.