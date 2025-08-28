Notte di fuoco sull'Ucraina: raid anche su Kiev: 8 morti, due sono bambini

A seguito di un attacco combinato a Kiev, 24 persone sono rimaste ferite e quattro sono state uccise, tra cui due bambini. Lo riporta Ukrinform, citando i canali Telegram del sindaco di Kiev Vitali Klitschko e del capo dell'Amministrazione Militare della Città di Kiev (KCMA) Tymur Tkachenko. "Al momento, stiamo registrando le conseguenze dell'attacco in più di 20 località nei distretti di Darnytskyi, Dniprovskyi, Solomianskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Obolonskyi e Desnianskyi", ha riferito Tymur Tkachenko alle 6:20. Danni significativi sono stati inflitti alle aree residenziali nei distretti di Darnytskyi e Dniprovskyi.

A partire dalla serata di ieri, le difese aeree ucraine hanno individuato un gran numero di droni Shahed lanciati da diverse direzioni, scrive il sito Rbc-Ukraine. Intorno alle 3:00 del mattino, ora di Kiev, la Russia ha lanciato diversi missili balistici contro la capitale. L'Aeronautica Militare ucraina ha segnalato la presenza di lanci di missili ipersonici Kinzhal, segnalando almeno due obiettivi ad alta velocità diretti verso Kiev. Sono state segnalate cadute di detriti in diversi quartieri della città. Il ministro degli Interni ucraino, Ihor Klymenko, è stato intervistato stamani dal tg nazionale davanti a un palazzo di cinque piani in via Boryspilska, parzialmente distrutto da un missile. "Possiamo confermare la morte di tre persone in questo luogo e di quattro in totale a Kiev - ha detto -. Ma ci sono informazioni secondo cui almeno tre corpi potrebbero essere ancora presenti sotto le macerie." L'attacco notturno a Kiev faceva parte di un più ampio attacco russo all'Ucraina con l'impiego di droni e diversi tipi di missili, scrive Ukrainska Pravda. Le esplosioni nella capitale si sono verificate mentre la Russia colpiva anche le infrastrutture ferroviarie nella regione di Vinnytsia, causando ritardi a diverse tratte ferroviarie. La scorsa notte, i russi hanno condotto un attacco contro un deposito ferroviario delle Ukrzaliznytsia (Ferrovie ucraine), provocando un incendio e danneggiando il materiale rotabile. Nataliia Zabolotna, Primo Vice Capo dell'Amministrazione Militare dell'Oblast' di Vinnytsia, ha scritto su Telegram che "il nemico ha attaccato infrastrutture critiche nell'Oblast di Vinnytsia durante la notte. A seguito degli attacchi agli impianti energetici, 60.000 consumatori in 29 insediamenti sono rimasti senza elettricità. Anche gli edifici residenziali sono stati danneggiati".