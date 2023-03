Nuovi scontri tra polizia e manifestanti filo russi: la Moldavia ribolle

Domenica ad alta tensione nel centro di Chisinau. La capitale della Moldavia, secondo quanto riferisce l'agenzia russa Tass, è scossa da nuovi scontri e tra polizia e manifestanti dell'opposizione vicina alla Russia. Stando alle prime informazioni gli agenti in assetto anti-sommossa hnno formato una barriera per impedire ai manifestanti di raggiungere la piazza centrale e i palazzi del governo.

Per Ria Novosti diverse persone che prendevano parte al corteo sarebbero riuscite a sfondare il cordone di sicurezza. Tra decine di bandiere moldave gli slogan sono tutti contro l'esecutivo moldavo: si va da "abbasso la dittatura" ad affondi diretti contro la presidente Maia Sandu. Alcuni corrispondenti e analisti hanno notato sui social che almeno una cinquantina di persone sarebbe stata fermata. In più un allarme bomba avrebbe bloccato le attività all'aeroporto cittadino bloccando voli in arrivo e in partenza.

Chisinau airport «mined». Many flights are delayed or diverted to other airports. All emergency services are at the scene pic.twitter.com/dIRavRr2tS — Ruslan Skokliev (@skokliev) March 12, 2023

Questo è solo l'ennesimo episodio di una tensione palpabile che si respira nel Paese. Già il 28 febbraio centinaia di manifestanti legati al partito filorusso Sor avevano cercato di fare irruzione nella sede del governo moldavo. Ufficialmente le ragioni delle proteste si sarebbe sempre il caro prezzi del gas, che avrebbe provocato un aumento del costo dell'elettricità, del riscaldamento domestico, dei servizi e dei prodotti di prima necessità.

Un braccio di ferro tra Usa e Russia

La presidenza di Maia Sandu da settimane parla di forze guidate da Mosca per sovvertire l'ordine costituzionale tramite una protesta per il caro bollette, ma quello che è certo è che gli ultimi mesi sono stati molto turbolenti per la Moldavia. All'inizio di febbraio la premier Natalia Gavrilita si è dimessa lasciando la guida a Dorin Recean, già consigliere per la difesa del presidente ed ex ministro dell'Interno.

I focolai di crisi intorno all'Ucraina diventano sempre più attivi, come conferma quanto successo in Georgia. Sullo sfondo Russia e Stati Uniti si accusano a vicenda. Per Mosca, Washtingon sarebbe responsabile dei disordini di Tiblisi, mentre secondo gli americani sarebbero i russi a svolgere attività destabilizzartici in Moldavia. John Kirby, portavoce della sicurezza nazionale Usa si è limitato a dire che a Chisinau " non ci sono minacce militari dirette da parte della Russia contro la Moldavia, ma abbiamo informazioni di tentativi di destabilizzazione del Paese da parte di Mosca ".

Il nodo della Transnistria

Accuse analoghe sono arrivate anche da Mosca: qualche settimana fa il ministero della Difesa della Russia aveva parlato apertamente di un piano delle forze militari ucraine per attaccare la Transnistria, la regione semiautonoma di fatto nell'orbita russa. L'operazione, ha aggiunto il ministero, " pone una minaccia significative alle forze di pace russe dispiegate nella regione ". Chisinau aveva risposto alle accuse accusando Mosca di voler " seminare il panico ".