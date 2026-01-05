"Prepara la fuga a Mosca": le rivelazioni del rapporto dell'intelligence sul piano di Khamenei

La Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sta pianificando di fuggire a Mosca nel caso in cui il regime iraniano cadesse. La notizia è stata riportata la scorsa notte dal quotidiano britannico Times, ripreso oggi dai media israeliani, secondo un rapporto di intelligence ottenuto dal quotidiano. Secondo il rapporto, l'86enne Khamenei sta pianificando di fuggire da Teheran insieme a circa 20 membri della sua famiglia e stretti collaboratori nel caso in cui le manifestazioni in Iran potessero portare al crollo del regime degli ayatollah.

Secondo il quotidiano britannico ripreso da YNet Khamenei teme uno scenario in cui le forze di sicurezza iraniane non saranno in grado di reprimere le manifestazioni, o addirittura diserteranno dai loro incarichi e si uniranno alla protesta. Il "Piano B" include anche la fuga di suo figlio e futuro successore, Mojtaba. Il ricercatore israeliano Benny Sabati ha dichiarato al quotidiano britannico che Khamenei stava pianificando di fuggire a Mosca "perché non c'è nessun altro posto che lo accetterebbe". Inoltre, "Khamenei ammira il presidente Vladimir Putin e la cultura iraniana è molto simile a quella russa".

Il rapporto sottolinea che il piano di fuga di Khamenei si basa sulla fuga del suo alleato, l'ex presidente siriano Bashar al-Assad, fuggito da Damasco in aereo verso Mosca dopo la caduta del regime nel dicembre 2024. La fonte dell'intelligence ha dichiarato al Times che "hanno pianificato una via di fuga da Teheran", che include "la raccolta di beni in Iran e all'estero, oltre al denaro per garantire un passaggio sicuro". Khamenei è noto per possedere una vasta rete di proprietà per un valore stimato di 95 miliardi di dollari, secondo un'indagine della Reuters del 2013.

Intanto, il regime degli ayatollah è tornato a rivolgere accuse contro israele. "Il regime sionista sta sfruttando le attuali proteste in Iran per seminare discordia tra gli iraniani e minare l'unità nazionale", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei, durante la sua conferenza stampa settimanale di lunedì, aggiungendo: "Dobbiamo essere vigili". L'osservazione di Baghaei è arrivata dopo che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso solidarietà al popolo iraniano nelle sue continue proteste antigovernative.

Inoltre, secondo i media iraniani, un agente dei servizi segreti israeliani Mossad infiltrato tra i manifestanti che protestano da oltre otto giorni in Iran è stato identificato e arrestato dalle forze di sicurezza della Repubblica islamica. La persona in custodia, di cui non è stata pubblicamente rivelata l'identità, avrebbe confessato di essere stato contattato e reclutato dal Mossad tramite i social network e di avere agito in cambio di denaro, riferisce Tasnim, un'agenzia di stampa iraniana ritenuta vicina alle Guardie della rivoluzione.

"I primi giorni ci dicevano di andare a casa della gente, e poi ci hanno ordinato rapidamente di andare al mercato. Le missioni sono cambiate gradualmente e tutto si basava sulla ricezione di denaro. Con questo telefono, mi è stato insegnato tutto da zero a cento", avrebbe dichiarato l'infiltrato.