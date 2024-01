Al via la presidenza italiana del G7, i nodi cruciali e gli appuntamenti

Ucraina e Medio Oriente. Saranno questi i temi principali al centro del colloquio telefonico che il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani avrà con il segretario di Stato Usa Antony Blinken in occasione dell’avvio della presidenza italiana del G7.

Dall'1 gennaio, infatti, l'Italia ricopre la presidenza del G7, "un foro che – si legge nella nota della Farnesina - negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più importante nella tutela del sistema internazionale basato sulle regole e i valori democratici e nel far fronte alle sfide del nostro tempo”. Saranno quattro le riunioni ministeriali che si terranno quest’anni sotto la guida del premier Giorgia Meloni e del vicepremier Tajani: due riunioni dei ministri degli Esteri a Capri (in aprile) e a Fiuggi (in autunno); una riunione dei ministri del Commercio Internazionale che si terrà Reggio Calabria il prossimo luglio, mentre una riunione dei ministri dello Sviluppo si svolgerà in autunno a Pescara. Giorgia Meloni, infine, il prossimo luglio ospiterà a Borgo Egnazia, in Puglia, il vertice dei capi di Stato e di governo. Specifiche sessioni ministeriali saranno dedicate a vari temi come l’industria e le spazio, le infrastrutture e i trasporti, ma ovviamente non verranno trascurati l’economia, il turismo, la giustizia, l’ambiente, la salute e l’agricoltura.

"La presidenza avrà una naturale proiezione nel Mediterraneo, su cui abbiamo la responsabilità di promuovere soluzioni che favoriscano pace e stabilità per l'intera regione, a partire dal conflitto attualmente in corso in Medio Oriente”, commenta Tajani che assicura, “continueremo inoltre a sostenere convintamente l'Ucraina, anche sul fronte della ricostruzione". Un’attenzione particolare sarà data sia ai Balcani, “area che da sempre ha un'importanza strategica per la stabilità di tutta l'Europa”, sia all'Africa, “un continente con cui vogliamo promuovere partenariati paritari, efficaci e mutualmente vantaggiosi con i paesi africani, per la sicurezza e resilienza del continente" . Lo sguardo della presidenza italiana sarà rivolto anche all'area dell'Indo-Pacifico, una regione dove vi è una crescente competizione internazionale.