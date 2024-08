Atterraggio d'emergenza per il vice di Trump. Cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Proseguono i guai per Boeing, che nell'ultimo anno è stata protagonista di innumerevoli incidenti, fortunatamente non gravi, che hanno fatto emergere gravi falle nella costruzione dei velivoli. L'ultimo caso a salire agli onori delle cronache è quello segnalato dalla stessa compagnia aeronautica statunitense che ha coinvolto il candidato di Donald Trump alla vicepresidenza della Casa Bianca, JD Vance. L'aereo charter brandizzato che viene usato in queste settimane dai repubblicani per la campagna elettorale era appena decollato da Milwakee con a bordo Vance quando, all'improvviso, il pilota ha dichiarato emergenza.

L'aereo è stato fatto tornare indietro presso l'aeroporto di partenza e una volta a terra è stato reso noto che il problema era sulla guarnizione del portellone. Con Vance viaggiava tutta la sua famiglia, composta da moglie, figli e cane. Con loro, oltre ai membri delo staff, anche un gruppo di giornalisti che sta seguendo la campagna elettorale. L'aereo è un Boeing 737 che è rimasto a terra diverse ore prima che venisse riparato e potesse riprendere il volo in sicurezza in direzione di Cincinnati, dove Vance vive e ora trascorrerà qualche giorno di riposo dal tour in vista dell'autunno caldo. Quel che stupisce è che questo aereo, che fa parte della flotta la campagna elettorale dal partito repubblicano e che è stato denominato "Trump Force Two", non è la prima volta che presenta dei problemi. Ma non solo, perché circa una settimana fa era stato Donald Trump ad avere problemi con un altro aereo, il "Trump Force One", un Boeing 757, e il suo volo è stato deviato, costringendolo a effettuare un atterraggio d'emergenza nel Montana, ma senza fornire informazioni sul problema occorso.

L'aereo utilizzato da Vance non è il 737 Max che è stato messo a terra nei mesi scorsi dopo l'incidente con il volo Alaska Airlines, al quale un portellone è esploso, fortunatamente senza causare danni ai passeggeri. È un 737 standard ma anche questo modello, evidentemente, ha problemi strutturali.

O forse è stato solo Vance sfortunato con il suo? Qualunque sia la risposta, Boeing sta attraversando un periodo di forti incertezze e anche questi due problemi che hanno interessato gli aerei dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti hanno un impatto negativo con la percezione che il pubblico ha degli aerei dell'azienda americana.