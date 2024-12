​"Per garantire la sicurezza dei voli civili". Chiusi temporaneamente gli aeroporti di Mosca

L'aeroporto Domodedovo a Mosca

Ore di panico negli aeroporti di Mosca. Gli scali moscoviti di Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Zhukovsky e quello di Kaluga, a sud-ovest di Mosca, sono stati chiusi temporaneamente per motivi di sicurezza, secondo quanto riferisce Rosaviatsiya, l'agenzia federale per il trasporto aereo. "Per garantire la sicurezza dei voli degli aerei civili, sono state introdotte restrizioni temporanee sull'operatività degli aeroporti di Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Zhukovsky e Kaluga", ha affermato Rosaviatsiya, come riporta Ria Novosti.

Tuttavia le restrizioni sui voli negli aeroporti di Mosca, introdotte per motivi di sicurezza, sono state rimosse a partire dalle 16:39, ora di Mosca (le 14:39 in Italia), ha riferito dell'Agenzia federale per il trasporto aereo. "Negli aeroporti Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo e Zhukovsky, le restrizioni all'arrivo e alla partenza degli aerei sono state rimosse", ha riferito un portavoce.