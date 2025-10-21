Sanae Takaichi fa la storia: ecco chi è la prima premier donna giapponese

La Camera bassa del Parlamento giapponese ha eletto Sanae Takaichi come nuovo primo ministro del Giappone, rendendola la prima donna nella storia del Paese a ricoprire questa carica. La leader del Partito Liberaldemocratico (LDP), 64 anni, ha ottenuto 237 voti su 465, superando nettamente il quorum necessario. La sua elezione è arrivata dopo l’accordo di coalizione con il Partito dell’Innovazione, che le ha assicurato la maggioranza necessaria in Parlamento.

L’ascesa di Takaichi segna un momento storico per il Giappone, ma anche l’inizio di una fase politica complessa. Conservatrice convinta, considerata erede dell’ex premier Shinzo Abe e ammiratrice dichiarata di Margaret Thatcher, Takaichi rappresenta l’ala più nazionalista del LDP. Durante la sua carriera si è espressa contro la possibilità per le donne sposate di mantenere il cognome da nubile e ha difeso la tradizione della sola successione maschile nella famiglia imperiale. Per questo, la sua vittoria non è vista come un trionfo del movimento femminista, ma come un segnale di continuità all’interno dell’establishment politico giapponese.

Sul piano economico e diplomatico, la nuova premier eredita un Paese alle prese con una crescita stagnante, un’inflazione in aumento e un debito pubblico record. Dovrà inoltre gestire rapporti delicati con gli Stati Uniti, con i quali si prepara a un vertice bilaterale entro la fine dell’anno, e affrontare le tensioni con Cina e Corea del Sud in un contesto regionale sempre più instabile.

La sua coalizione di governo, pur avendo ottenuto la maggioranza alla Camera bassa, resta fragile e dovrà consolidarsi per garantire la stabilità politica. Intanto, Takaichi ha già annunciato che il nuovo esecutivo sarà presentato entro giovedì e includerà figure di spicco della vecchia guardia liberaldemocratica, con l’obiettivo di rassicurare i mercati e mantenere una linea di continuità nella politica economica.

All’interno del LDP, però, le tensioni restano forti. Gli scandali di corruzione che hanno colpito il partito negli ultimi mesi e il calo di consensi tra gli elettori più giovani mettono a rischio la fiducia nell’esecutivo. Takaichi dovrà muoversi con cautela, cercando di ricompattare una forza politica segnata da divisioni e da una crescente sfiducia popolare.

La sua nomina rappresenta un passaggio storico: per la prima volta, una donna siede al vertice del governo giapponese. Tuttavia, più che un segnale di svolta culturale, la sua elezione appare come il frutto di un equilibrio politico interno al partito e di una strategia volta a preservare il controllo conservatore sul potere.

Nei prossimi mesi, la capacità di Takaichi di unire il Paese, rilanciare l’economia e mantenere la stabilità regionale sarà messa alla prova.

Il Giappone guarda ora a lei come alla “Iron Lady” nipponica, ma il peso della storia e la fragilità del consenso rendono il suo compito più arduo che mai.