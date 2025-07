"Sta male", saltano le udienze. Cosa è successo a Netanyahu

Benjamin Netanyahu è stato colpito da un'intossicazione alimentare e rimarrà a casa per tre giorni di riposo, secondo quanto comunicato oggi dal suo ufficio. "Dopo aver avvertito un malessere durante la notte, il premier è stato visitato a domicilio dal professor Alon Hershko, responsabile del reparto di medicina interna dell'ospedale Hadassah Ein Kerem, che ha diagnosticato un'infiammazione intestinale dovuta al consumo di cibo avariato", si legge nella nota ufficiale.

Le condizioni del premier israeliano, 75 anni, sono stabili, e continuerà a gestire gli affari di Stato da remoto durante il periodo di convalescenza. A causa del malessere, il premier ha disertato la riunione settimanale del governo prevista per oggi. Secondo la stampa israeliana, non è la prima volta che Netanyahu soffre di disturbi gastro-intestinali in estate: lo scorso anno era stato ricoverato brevemente per un colpo di calore. Questa volta, tuttavia, non si è reso necessario il ricovero ospedaliero.

A causa dei problemi di salute del premier non si terranno le udienze del processo a suo che erano previste per la prossima settimana.

Il processo era stato aggiornato e le udienze rinviate già nei giorni scorsi per impegni diplomatici, nello specifico la visita di Netanyahu a Washington. Le udienze riprenderanno dopo la pausa estiva, ovvero a settembre.