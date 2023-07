Wi-fi, palestra, bar nella Bibby Stockholm: ecco dove l'Uk vuol mettere i clandestini

Per contrastare l'immigrazione illegale nel Regno Unito è arrivata la Bibby Stockholm, una enorme chiatta galleggiante dove il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha deciso di inviare tutti i clandestini richiedenti asilo in questa struttura posizionata in mezzo al mare in attesa dell'esito della procedura. Positivo? Si torna nella terraferma. Negativo? Via verso il Paese di origine. Il piano di Boris Johnson di effettuare le deportazioni in Ruanda è stato accantonato dal suo successore moderato, ma non abbandonato. L'attuale inquilino di Downing Street ha escogitato un piano diverso ma comunque radicale per tenere sotto controllo i clandestini del Regno Unito nonostante le solite proteste della sinistra, che a qualunque latitudine non sembra essere diversa.

Sunak ha potuto procedere verso questa soluzione perché con la Brexit non ha più alcun obbligo verso l'Unione europea e può gestire liberamente la sua strategia anti-migratoria. Quindi, ecco che arriva la Bibby Stockholm, che al suo interno può ospitare per il momento fino a 500 migranti. C'è chi la definisce una sorta di Alcatraz galleggiante ma in realtà, all'interno di questa zona franca che è stata posizionata davanti al porto di Portland, ci sono diverse amenities (come le chiamano da quelle parti), tra cui 222 stanze, uffici, mense, cortili, connessione wi-fi, palestra, bar, ristorante e sale giochi.

Prima di tornare in Inghilterra, dove è stata costruita, la chiatta della Bibby Limited che l'ha costruita ha stazionato a Genova per diverso tempo, come si evince dal sito ufficiale della compagna, che però non specifica il motivo di questa permanenza. Impossibile ovviamente dire quale di queste amenities verrà concessa ai migranti, ma Sunak considera questa la soluzione giusta per gestire il problema. Non è una trovata innovativa, visto che già altri Paesi in passato hanno optato per qualcosa di simile, usando proprio la Bibby Stockholm in alcuni casi, che invece dai Paesi Bassi era stata scartata perché "oppressiva" per i clandestini ospitati. L'immigrazione irregolare nel Regno Unito è al suo apice: mai così tanti arrivi come negli ultimi mesi hanno costretto i Tory a soluzioni emergenziali per evitare catastrofi sociali come quelle che si rischiano in Europa.

L'utilizzo della Bibby Stockholm rientra nel pacchetto dell’Illegal Migration Bill, che non esclude la possibilità che gli irregolari che non ottengono l'asilo vengano deportati in Ruanda, che in cambio ottiene 140milioni di euro, anche se diverse sentenze hanno bocciato questa strategia, perché il Paese non sarebbe considerato sicuro. La ratio del provvedimento varato dal governo ha una sua logica molto forte: chiunque arrivi irregolarmente sul territorio del Regno Unito non può avere diritto di asilo. Anche questo è stato possibile solo dopo l'uscita dall'Europa e si pensa possa essere la strada giusta per disincentivare gli arrivi.