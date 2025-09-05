La svolta di Trump: il dipartimento della Difesa diventa dipartimento della Guerra

Da “dipartimento della Difesa” – o più informalmente “Pentagono” – a “dipartimento di Guerra”: questa la novità che presto verrà introdotta negli Stati Uniti. La conferma è arrivata direttamente da due funzionari vicini a Donald Trump ai microfoni di NBC News: il presidente dovrebbe firmare un ordine esecutivo già nelle prossime ore.

Il test in questione non modificherà il nome del dipartimento della Difesa, perché per il via libera servirebbe l’approvazione del Congresso. Per aggirare questo ostacolo, l’ordine esecutivo di Trump dovrebbe prevedere che “dipartimento della Guerra” diventi il nome secondario del dipartimento, che verrebbe comunque utilizzato nelle comunicazioni pubbliche e durante le cerimonie ufficiali. Così, inoltre, il segretario alla Difesa Pete Hegseth – grande sostenitore della modifica – diventerebbe segretario alla Guerra.

Secondo quanto emerso, Trump richiederà a tutti i dipartimenti e alle agenzie esecutive di "riconoscere e integrare questi titoli secondari nelle comunicazioni interne ed esterne". Già negli scorsi giorni il tycoon era intervenuto sul tema: “Abbiamo vinto la Prima guerra mondiale, la Seconda guerra mondiale e si chiamava dipartimento della Guerra, ed è questo quello che è” le sue dichiarazioni ai giornalisti risalenti al 25 agosto. E ancora: "Non voglio essere solo un difensore. Vogliamo la difesa, ma vogliamo anche l'attacco. Come Dipartimento della Guerra, abbiamo vinto tutto".

Il dipartimento in questione venne creato dal primo presidente degli

Stati Uniti George Washington con il nome “dipartimento della Guerra”. Poi, nel 1949, il presidente Harry Truman lo accorpò al dipartimento della Marina, dell’Esercito e dell’Aviazione e lo chiamò dipartimento della Difesa.