"Tassare i pensionati che se lo possono permettere”. Proposta choc del ministro francese

Astrid Panosyan-Bouvet

Ascolta ora 00:00 00:00

Rubare ai ricchi per donare ai poveri. Era il motto di Robin Hood, il personaggio un po’ eroe e un po’ bandito che in Inghilterra, armato di arco e frecce, aiutava a modo suo i più bisognosi. Il ministro del lavoro francese, Astrid Panosyan-Bouvet, deve essere rimasta folgorata dalla letteratura inglese del 1200 al punto da proporre di finanziare il ramo autonomia della protezione sociale, la nostra Inps, mettendo le mani nel portafoglio dei pensionati più benestanti. In pratica, nel mirino della nuova tassa ci sarebbero i cittadini che percepiscono un assegno mensile superiore ai 2.000 al mese. Una doccia gelata per oltre 17 milioni di pensionati francesi. Ma vediamo la proposta.

Martedì mattina, il Ministro del Lavoro e dell'Occupazione ospite del programma mattutino TF1 ha detto: “Si potrebbero prendere in considerazione tasse e contributi per i pensionati che possono permetterseli, a seconda del livello di pensione”. Per Panosyan-Bouvet si tratta di una proposta “che dobbiamo guardare e che dobbiamo discutere con i parlamentari”. Questa misura potrebbe integrare la proposta del Senato di sette ore di lavoro aggiuntive, non retribuite, per i dipendenti.

“Lavoriamo 70 ore in meno rispetto ai tedeschi e 100 ore in meno rispetto alla media dell'Unione europea”, sottolinea il ministro responsabile del Lavoro, che però esclude l'eliminazione dei giorni festivi. "Le varie lezioni apprese sulle domande uniformi hanno dimostrato che questa non è la formula migliore", aggiunge il rappresentante del governo. Se i parlamentari votassero per un orario di lavoro aggiuntivo, questo potrebbe essere “10 minuti a settimana”.

"Il finanziamento della protezione sociale ricade troppo sulle imprese e sui lavoratori, il peso deve essere distribuito meglio, a rischio di dipendenza", aggiunge Astrid Panosyan-Bouvet. Per quanto riguarda la sua proposta di coinvolgere gli anziani più ricchi, il ministro stima che “potrebbe trattarsi del 40% dei pensionati”. “Dobbiamo smettere di vederli come un blocco omogeneo”, sottolinea. Sebbene non ci sia ancora stata alcuna discussione parlamentare su questa iniziativa, ritiene che “tasse e contributi” potrebbero applicarsi a coloro la cui pensione supera i 2.000, o addirittura i 2.500 euro al mese.

Per finanziare la protezione sociale, Astrid Panosyan-Bouvet ritiene che sia necessario trovare “2,5 miliardi di euro in un anno intero”. “Se aggiungiamo il contributo dei pensionati che se lo possono permettere, sarebbe tra i 500 e gli 800 milioni di euro” che potrebbero essere raccolti in aggiunta. “Dobbiamo porci la domanda”, ha ripetuto, sottolineando che oggi c’è “solidarietà intergenerazionale” ma che potrebbe esserci anche “solidarietà tra anziani e coloro che se lo possono permettere”.

Il ministro ha poi citato un suggerimento espresso “a titolo personale” durante una riunione dei deputati del Rinascimento all'Assemblea nazionale. Da parte sua, il capo del governo, François Bayrou, non esclude questa opzione e rimanda a discussioni future. "La linea è che il finanziamento della protezione sociale non dovrebbe gravare maggiormente sui dipendenti", spiega chi lo circonda. Aspettiamo proposte dalle parti sociali e dai parlamentari”.

Questa posizione ha subito suscitato l’ostilità dei parlamentari macronisti e repubblicani (LR), nonostante appartengano alla coalizione di governo.

Questa è una “idea anti-lavoro”, ha criticato il deputato (Rinascimentale) Mathieu Lefèvre. All'opposizione, diversi membri del Raggruppamento Nazionale (RN) respingono questa misura, come la deputata Julie Lechanteux: "Tasse, più tasse, sempre tasse", ha scritto su Il mondo delle tasse. Fermare".