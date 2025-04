Tensione tra Trump e Zelensky. La Casa Bianca: "La pazienza si sta esaurendo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Clima di alta tensione tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, distanza nelle trattative per la pace. A incendiare il dibattito è il dossier Crimea: per il presidente americano, il leader di Kiev ostacolerebbe i negoziati di pace insistendo nel rifiutare il riconoscimento dell’occupazione russa della penisola. E la Casa Bianca ha mandato un messaggio forte e chiaro: “La pazienza si sta esaurendo”.

La frustrazione di Trump nei confronti di Zelensky "sta crescendo" ed è necessario che "questa situazione finisca", ha evidenziato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, parlando con i giornalisti: "La sua pazienza sta per esaurirsi. Vuole fare ciò che è giusto per il mondo. Vuole vedere la pace. Vuole che le uccisioni finiscano, ma servono entrambe le parti in conflitto disposte a farlo, e purtroppo il presidente Zelensky sembra muoversi nella direzione sbagliata". La portavoce della Casa Bianca ha aggiunto che il presidente ucraino “ha cercato di contestare questi negoziati di pace sulla stampa, e questo è inaccettabile per il presidente. Questi dovrebbero essere negoziati a porte chiuse".

Poco prima dell’intervento di Karoline Leavitt, era stato lo stesso Trump ad attaccare frontalmente Zelensky. In un post su Truth Social, il tycoon ha accusato il leader ucraino di "prolungare lo sterminio" con la sua posizione sulla Crimea, sostenendo che “la penisola è stata persa anni fa” e “non è nemmeno un punto di discussione”. Dichiarazioni giunte dopo le indiscrezioni circolate a proposito della presunta “proposta finale” avanzata da Washington a Mosca e Kiev, che includerebbe concessioni territoriali e la rinuncia dell’Ucraina all’ingresso nella Nato.

"Nessuno chiede a Zelensky di riconoscere la Crimea come territorio russo ma se voleva la Crimea perché non hanno combattuto per 11 anni invece di cederla senza sparare un colpo?" ha aggiunto Trump su Truth, sottolineando che l'area ospitava, "da molti anni prima

della cessione di Obama", importanti basi di sottomarini russi. "Sono le dichiarazioni incendiarie come quella di Zelensky a rendere così difficile risolvere questa guerra" ha concluso il presidente americano.