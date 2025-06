Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem: così può diventare sindaco

Establishment spazzato a New York. Zohran Mamdani, 33 enne musulmano, ha vinto un po' a sorpresa le primarie democratiche per le elezioni a sindaco con il 43% delle preferenze. Deputato statale, Mamdani fa parte dei socialisti d'America e si è presentato agli elettori della Grande Mela con un programma molto radicale: aumento delle tasse, trasporti pubblici gratuiti, blocco degli affitti e la creazione di supermercati gestiti dal comune. La vittoria alle primarie contro un pezzo grosso come l'ex governatore dello Stato, Andrew Cuomo, proietta Mamdani verso la vittoria.

Nella città che non dorme mai difficilmente è in grado di spuntarla un repubblicano e quindi incassare le primarie equivale quasi a una vittoria dato che il partito repubblicano non ha tenuto primarie e si presenterà con un solo candidato.