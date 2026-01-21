Trump: "Accordo con la Nato sulla Groenlandia, sospesi i dazi. Abbiamo ottenuto quello che volevamo"

"Sulla base di un incontro molto proficuo che ho avuto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito la struttura di un futuro accordo relativo alla Groenlandia e, di fatto, all'intera regione artica. Questa soluzione, se finalizzata, sarà estremamente vantaggiosa per gli Stati Uniti d'America e per tutte le nazioni della Nato". L'annuncio è arrivato dallo stesso Donald Trump su Truth, dove ha spiegato che - almeno per il momento - sono sospesi i dazi minacciati ai Paesi europei per la Groenlandia e che sarebbero dovuti scattare dal primo febbraio.

Dopo le tensioni, si entra quindi in una fase di trattativa. "Ulteriori colloqui ci saranno sul Golden Dome", ha spiegato il presidente Usa, "Ulteriori informazioni saranno disponibili quando le trattative proseguiranno. Il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, l'inviato Steve Witkoff e altri, saranno responsabili delle trattative". "È un accordo a lungo termine. Infinito, durerà per sempre", ha aggiunto, "Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo".

Soddisfatta Giorgia Meloni che proprio stasera, ospite di Porta a Porta, aveva detto di aver chiamato nei giorni scorsi Trump e gli aveva detto che era un errore aggiungere o minacciare dazi alle nazioni europee che avevano deciso di inviare soldati in Groenlandia. Ma ha anche bacchettato l'Unione europea per "un'assenza di comunicazione che bisogna ripristinare". "Come l’Italia ha sempre sostenuto, è fondamentale continuare a favorire il dialogo tra Nazioni alleate", ha quindi aggiunto dopo l'annuncio.

Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha assicurato a Donald Trump che gli alleati europei "saranno al fianco" degli Stati Uniti in caso di attacco, dopo che il presidente Usa aveva espresso dubbi in merito nel suo intervento a Davos. "Può essere assolutamente certo che se mai gli Usa dovessero essere attaccati, i vostri alleati saranno al vostro fianco. È una garanzia assoluta", ha detto Rutte prima del loro incontro a margine del World Economic Forum. "Ci tengo a dirlo perché è importante. Mi rattrista se pensate che non sarebbe così", ha aggiunto Rutte ricordando che la Nato è intervenuta in Afghanistan dopo gli attacchi contro gli Stati Uniti l'11 settembre 2001. Poi ha aggiunto: "Il suo post su Truth Social va dritto al punto, e sono pienamente d'accordo", ha detto Rutte ai giornalisti, affermando di aver avuto un "ottimo incontro" con Trump. Incalzato per ulteriori domande, Rutte ha risposto: "Leggete il post su Truth Social". "Vedrete tutto", ha aggiunto Rutte. "Ci saranno altre conversazioni".

l ministro degli Esteri danese, Lars Lokke Rasmussen, ha dichiarato di accogliere con favore l'annuncio. Lo riportano i media danesi.

"La giornata si sta concludendo meglio di come è iniziata", ha detto il ministro, aggiungendo che sarebbe positivo se questo significasse un ritorno a canali di comunicazione più normali rispetto alla piattaforma online Truth. Rasmussen ha inoltre sottolineato l'importanza di trovare una soluzione che rispetti il popolo della Groenlandia.