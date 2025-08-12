Trump contro Powell: “Tagli i tassi, valuto causa contro di lui”

Donald Trump torna ad attaccare Jerome Powell. Il presidente americano ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Truth e non ha utilizzato troppi giri di parole per criticare il presidente della Fed, che rischia di essere travolto da una “azione legale importante”.

“Jerome Powell deve tagliare subito i tassi”, il pressing di Trump. “I danni che ha causato, essendo sempre in ritardo, sono incalcolabili. Fortunatamente, l’economia è talmente forte che abbiamo superato Powell e il Consiglio di amministrazione compiacente”. Il capo della Casa Bianca ha poi affermato di valutare “una grande causa contro Powell per il lavoro orribile e grossolanamente incompetente che ha svolto nella gestione della costruzione degli edifici della Fed. Tre miliardi di dollari per un intervento che sarebbe dovuto costare 50 milioni di dollari per un semplice restauro. Non va bene!".

Non è il primo affondo di Trump contro il presidente della Fed. Dopo averlo definito “idiota”, il tycoon ha invocato il suo licenziamento in più di un’occasione e ha persino fatto una visita a sorpresa al cantiere di ristrutturazione della sede di Washington, ritenuto troppo costoso. Negli ultimi giorni si è parlato molto dei papabili candidati alla guida della Fed: l’elenco comprende per il momento dieci nomi secondo il Wall Street Journal. Oltre ai chiacchierati Kevin Hasset e Kevin Warsh, in lizza anche l'ex presidente della Fed di St. Louis James Bullard e Marc Sumerlin, l'ex consigliere economico di George W. Bush.

Ricordiamo che Trump ha deciso di nominare Stephen Miran, l'architetto della sua politica sui dazi, governatore

della banca centrale, aumentando la sua influenza all’interno dell’istituzione. Noto per il suo giudizio tranchant sulle politiche della Fed, Miran resterà in carica fino a gennaio ma interpreterà un ruolo di primo piano.