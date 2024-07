Kennedy Jr sente Trump. E la telefonata su vaccini, corteggiamenti e Biden finisce e sul web

Ascolta ora 00:00 00:00

Un video che documenta una telefonata intercorsa tra i candidati alla Casa Bianca Donald Trump e Robert Kennedy Jr. è stato diffuso online. Nel filmato diffuso in rete, il candidato repubblicano corteggia apertamente l'outsider Kennedy, dicendosi d'accordo con le sue teorie sui vaccini, prima di cercare di convincere il candidato indipendente a supportare la sua campagna elettorale. Non è certo un mistero che Kennedy abbia costruito una carriera attorno al suo scetticismo sui vaccini - non ultimo, quelli sul Covid-19 - e una volta ha paragonato la difficile situazione di essere un "no-vax" a quella di essere ebreo durante l'Olocausto. La conversazione tocca anche altri temi delicati, inclusi dettagli sul tentato assassinio di Trump durante il comizio in Pennsylvania e una successiva telefonata tra l'ex presidente e Joe Biden. " Mi piacerebbe che facessi qualcosa. E penso che sarà molto positivo per te " ha detto Trump al telefono. " E vinceremo " ha aggiunto. La conversazione è avvenuta appena due giorni dopo il tentato assassinio di Trump: l'ex presidente aveva affermato sui social media che era " imperativo " per Kennedy ricevere la protezione del Sercret Services.

RFK Jr. conferma l'autenticità del video della chiamata con Trump e si scusa

Robert Kennedy Jr. ha confermato l'autenticità del video, scusandosi per la pubblicazione del filmato sul web. " Quando il Presidente Trump mi ha chiamato, stavo registrando con un filmmaker ", ha scritto Kennedy in un post pubblicato su X. " Avrei dovuto ordinare all'operatore di interrompere immediatamente la registrazione. Sono mortificato che questo sia stato pubblicato ". Il video è stato pubblicato per la prima volta dal figlio di Kennedy, Robert F. Kennedy III. Nonostante le avance di Donald Trump, il candidato indipendente ha dichiarato che non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Un portavoce di Kennedy, Stefanie Spear, ha infatti confermato che l'avvocato esperto in cause ambientaliste, non si ritirerà. Almeno per ora. La sua campagna ora è impegnata nel difficile compito di presentarsi alle urne in tutti i 50 stati senza il supporto di un partito politico: un'impresa non facile, che richiede molto tempo e ingenti finanziamenti.

A video of Trump’s call with RFK Jr. was leaked - Trump talks about vaccines, tells RFK Jr. doing something with him would be “big,” mentioned his call with Biden and said the bullet was like “the world’s largest mosquito.”

RFK Jr apologized for the leak. pic.twitter.com/Z6DQ955P6W — Meridith McGraw (@meridithmcgraw) July 16, 2024

Polemica sulle frasi di Trump sui vaccini

Il figlio di Kennedy, che ha diffuso il video, ha affermato di averlo fatto affinché il mondo possa sentire cosa dice Donald Trump sui vaccini in privato. " Credo fermamente che questo genere di conversazioni debbano essere pubbliche ", ha affermato Bobby III nel post ora cancellato su X. " Ecco Trump che dà la sua vera opinione a mio padre sulla vaccinazione dei bambini, il giorno dopo il tentato assassinio ". Nella telefonata si sentire il candidato repubblicano parlare in vivavoce e affrontare il delicato tema delle vaccinazioni sui bambini: " Quando dai a un bambino, Bobby, una vaccinazione e sono tipo 38 diversi vaccini, sembra che sia destinata a un cavallo, non a un bambino di 5 o 10 chili" afferma The Donald, per poi aggiungere.

E poi vedi il bambino, all'improvviso, iniziare a cambiare radicalmente. L'ho visto troppe volte

" riferendosi a dei presunti effetti avversi. Dichiarazioni che hanno generato non poche polemiche negli Usa.