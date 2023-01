"Prima i tank, poi il nucleare": stoccata di Trump alle mosse di Biden

Quello dell'ex presidente Donald Trump è un appello alla pace in un momento in cui nessuno parla di negoziati o di trattative. Contestando la decisione dell'Alleanza Atlantica e dell'amministrazione Biden di destinare i tank Leopard 2 e Abrams all'esercito di Zelensky, Trump ha pubblicato un post sulla piattaforma social Truth nel quale afferma: " Prima i carri armati, poi le armi nucleari. Fermiamo ora questa guerra folle, è così facile da farsi". Commenta così, dunque, l'ex presidente americano gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, anticipando quello che sarà probabilmente uno dei mantra della sua campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

Trump entra nel dibattito sulla guerra

Nei giorni scorsi, il governo tedesco ha confermato l'invio di 14 carri armati Leopard 2 e il permesso di inviarne anche da altri Paesi. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha successivamente annunciato i piani di Washington di fornire 31 carri armati Abrams a Kiev. Biden ha affermato che la decisione non riguardava la lotta contro la Russia, ma la " libertà ". Inoltre, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che le forniture di carri armati non significavano " una minaccia offensiva per la Russia ".

Secondo il primo ministro ungherese Viktor Orban, l'unica persona che può porre fine alla guerra in Ucraina è proprio Donald Trump. Parlando a un panel a Berlino lo scorso ottobre, Orban ha affermato che i colloqui di pace non dovrebbero essere condotti tra Ucraina e Russia, ma tra Stati Uniti e Russia, con Trump che guida i negoziati dalla parte americana. Orban ha affermato che " gli ucraini hanno risorse infinite perché ottengono tutto questo dagli americani ", sostenendo che solo il supporto militare degli Stati Uniti consente all'Ucraina di continuare a combattere.

"Se io fossi stato presidente, questo non sarebbe accaduto"

La politica estera dell'amministrazione Biden circa la guerra in Ucraina è stata fortemente criticata dall'ex presidente repubblicano in questi 11 mesi di conflitto. All'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina, Trump disse: " Se io fossi stato presidente, questo non sarebbe accaduto ". Da presidente, disse dal palco di una conferenza conservatrice a Orlando, " si deve proiettare forza all'esterno. Nessuno dei cinque peggiori presidenti della storia americana ha fatto i danni che Biden ha fatto in così breve termine. Il nostro paese ha perso la fiducia in sé stesso ".