Trump revoca la scorta a Kamala Harris: cosa c'è dietro questa scelta

L’amministrazione di Donald Trump ha revocato la protezione del Secret Service a Kamala Harris. La notizia è stata confermata dalla Cnn che ha visionato una copia di una lettera. Gli ex presidenti americani ricevono la protezione dei Servizi segreti a vita, mentre i vicepresidenti hanno diritto per legge a sei mesi di scorta dopo aver lasciato l’incarico. Per l’ex candidata democratica il periodo si è concluso il 21 luglio, ma la sua protezione era stata prorogata di un ulteriore anno grazie a una direttiva, fino ad ora mai resa pubblica, firmata dall’allora presidente Joe Biden poco prima di lasciare la Casa Bianca.

L’ordine di Biden è stato annullato da Trump con la lettera intitolata “Memorandum al Segretario per la Sicurezza interna”: “Con la presente siete autorizzati a interrompere qualsiasi procedura di sicurezza precedentemente autorizzata da memorandum esecutivo, oltre a quelle previste dalla legge, per il seguente individuo, con effetto dal 1° settembre 2025: l’ex vicepresidente Kamala D. Harris".

La fine della protezione dei Servizi segreti giunge in concomitanza con l’inizio del tour promozionale del libro “107 Days”, che uscirà il prossimo 23 settembre. La Harris è pronta a girare il Paese per presentare le sue memorie sulla campagna presidenziale, quindi sarà molto più sotto i riflettori rispetto al periodo da vicepresidente, quando ha partecipato solo a pochi eventi pubblici.

"Il Vicepresidente è grato ai Servizi Segreti degli Stati Uniti per la loro professionalità, dedizione e incrollabile impegno per la sicurezza" il breve commento alla Cnn di Kirsten Allen, consulente della Harris. Secondo alcune fonti, l’ex candidata democratica ha ricevuto diverse minacce in passato, soprattutto da quando ha sostituto Biden nella corsa alla Casa Bianca.

Ricordiamo che la protezione del Secret

Service prevede la presenza di guardie del corpo 24 ore su 27, 7 giorni su 7, il monitoraggio delle minacce e l’analisi di e-mail, messaggi e post sui social. Via anche il sistema di protezione installato nella sua abitazione.