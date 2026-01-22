Trump dalla A alla Z: il libro di Alessandro Nardone che racconta il primo anno di Donald

Il 20 gennaio 2026 ha segnato un anno dall'inizio del secondo mandato di Donald Trump, 365 giorni che hanno investito la comunità internazionale come un ciclone, portando a numerosi cambiamenti e risoluzioni di situazioni come la guerra a Gaza o, da ultimo, la decapitazione del regime venezuelano con l'arresto di Nicolas Maduro. Il tycoon ha fatto tornare gli Stati Uniti, e quindi l'Occidente, al centro del palcoscenico mondiale, dopo i quattro anni della debole amministrazione Biden.

Alessandro Nardone, nell'instant book "I primi 365 giorni di Trump dalla A alla Z", ha raccontato questo anno in cui The Donald ha dominato le prime pagine dei giornali e le discussioni nelle cancelliere alleate o nemiche di Washington. L'autore, consulente strategico, keynote speaker e autore di 12 libri, è considerano uno dei massimi esperti di politica americana. Ha seguito come inviato le campagne elettorali di Trump e Zelensky per varie testate, e la sua candidatura fittizia alle primarie repubblicane nel 2016, con lo pseudonimo di Alex Anderson, è diventato un caso studio globale. Oltre a scrivere per La Voce del Patriota, Nardone partecipa a numerosi programmi televisivi come analista di politica Usa, comunicazione e innovazione.

Dal discorso integrale di Trump al forum di Davos all'America First, dalla difesa dei bambini fino

alla politica di Zero tolerance, il libro fornisce un quadro completo e accurato dell'anno appena trascorso e della strategia del presidente Usa, molto spesso mal compresa dai commentatori.