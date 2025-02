“Unitevi al movimento Mega”. Così Elon Musk punta all’Europa

Ascolta ora 00:00 00:00

“Make Europe Great Again”. Forse un nuovo progetto politico, forse un invito a cambiare direzione. Il movimento però sembra già nato su X, considerando i numeri dell’appello. Elon Musk è tornato ad accendere il dibattito in rete e lo ha fatto coinvolgendo il Vecchio Continente. Braccio destro del neo presidente statunitense Donald Trump, l’imprenditore sudafricano nelle ultime settimane non ha lesinato interventi e giudizi sulla politica europea. Ora, sulla falsariga di The Donald, con il suo Maga (“Make America Great Again”) ecco il (presunto) movimento Mega.

In un post pubblicato sul “suo” X nella notte tra sabato e domenica, Musk ha invitato i cittadini europei ad unirsi a lui: “Mega. Make Europe Great Again. Gente d’Europa: unitevi al movimento Mega”, senza dare ulteriori dettagli. Il post è diventato immediatamente virale e non potrebbe essere diversamente, considerando gli oltre 215 milioni di followers di mister Tesla: oltre 50 milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di risposte. Per qualcuno potrebbe trattarsi di un nuovo movimento per unire i partiti conservatori d’Europa, mentre per altri una semplice provocazione per aprire un dibattito.

Come evidenziato in precedenza, Musk negli ultimi tempi ha scatenato almeno un paio di bufere parlando delle capitali europei. Oltre a condurre una campagna social contro il premier britannico laburista Keir Starmer, l’imprenditore sudafricano ha sollevato un polverone per aver espresso il suo sostegno al partito di estrema destra Afd alle prossime elezioni tedesche, con tanto di intervista su X alla leader Alice Weidel.

C’è già chi sogna un’entrata a gamba tesa di Musk nella politica europea, ma il post ha anche scatenato grandi ironie. C’è chi attraverso Grok, l’intelligenza artificiale di X, ha già creato un cappellino con la scritta “Mega”, molto simile a quello indossato da Trump nel corso della campagna elettorale.

Qualche utente italiano ha anche rilanciato il, ossia. Sono spuntati anche altri acronimi, ma è meglio fermarsi qui. Una cosa è certa: Musk continua a essere al centro della politica internazionale.