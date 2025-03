Usa, la Camera vota il provvedimento per evitare lo shutdown. La palla passa al Senato

Ascolta ora 00:00 00:00

La Camera dei Rappresentanti Usa ha approvato un provvedimento per evitare lo shutdown e garantire i fondi federali fino a settembre, dando un'importante spinta al provvedimento che ora passa al Senato, dove sarà necessario il supporto bipartisan per essere approvato.

Come la Camera ha evitato lo shutdown (per ora)

I repubblicani hanno ottenuto il sostegno interno per passare la misura, con un voto finale di 217-213. Al Senato, però, serviranno almeno otto voti democratici per portare il disegno di legge alla firma del presidente. Si tratta di una delle sfide legislative più significative del secondo mandato di Donald Trump, tanto che il vicepresidente JD Vance si è visto costretto a visitare Capitol Hill per raccogliere supporto.

Il presidente della Camera, Mike Johnson, ha deciso di andare avanti con il disegno di legge, rischiando una chiusura che sarebbe iniziata sabato se i legislatori non avessero approvato una risoluzione continua. Johnson ha dichiarato che i democratici sarebbero responsabili per le conseguenze negative del famigerato shutdown, inclusi ritardi nei voli e mancati stipendi per i militari. La sua strategia ha trovato appoggio da parte di Trump, che ha invitato i repubblicani a mantenere l’unità.

Cosa prevede il provvedimento

Il disegno di legge prevede una riduzione di 13 miliardi di dollari nella spesa rispetto al bilancio 2024, con un aumento di 6 miliardi per la Difesa. Tuttavia, non copre la maggior parte delle spese governative, come la Previdenza Sociale e Medicare, che sono finanziate automaticamente.

I democratici ora temono per l’ampio margine di discrezionalità che la legge conferisce all’amministrazione Trump, temendo che ciò porti a tagli mirati in programmi chiave. Per questo hanno presentato una proposta alternativa che finanzierebbe il governo fino all'11 aprile, pronta a essere utilizzata nel caso il disegno di legge repubblicano fallisca. Nel frattempo, la proposta potrebbe avere implicazioni anche sul governo di DC, che sarebbe costretto a tagliare 1,1 miliardi di dollari dalla spesa già pianificata, con impatti su servizi fondamentali come l'istruzione e la sicurezza pubblica.

C'è tempo fino a venerdì

La senatrice Patty Murray, democratica dello stato di Washington, principale esponente democratico della Commissione per gli stanziamenti del Senato, ha deriso i repubblicani per non aver incluso lei e i suoi colleghi nei negoziati e ha affermato che, di conseguenza, non dovrebbero contare sui voti dei democratici. "Se i repubblicani della Camera pensano di non aver bisogno di noi quando scriviamo una proposta di legge, perché dovrebbero aspettarsi che la sosteniamo?", ha detto Murray al Senato questa mattina.

Il Senato ha tempo fino a venerdì per approvare il disegno di legge approvato dalla Camera

o altrimenti raggiungere un accordo per evitare uno shutdown. I repubblicani della Camera hanno annullato le votazioni per mercoledì, suggerendo che lasceranno la città per la settimana dopo le votazioni di oggi.