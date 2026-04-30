"Valutiamo riduzione truppe Usa in Germania", Trump sfida Merz

Lo scontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il cancelliere tedesco Friedrich Merz segna uno dei momenti più tesi nelle relazioni transatlantiche degli ultimi anni. Al centro della disputa: la gestione della guerra in Iran e, come leva politica, la possibile riduzione delle truppe americane di stanza in Germania.

Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno “valutando” un taglio del contingente militare, con una decisione attesa a breve. Ciò avviene pochi giorni dopo che il cancelliere tedesco ha criticato il suo approccio alla guerra in Iran, suggerendo che gli Stati Uniti siano stati "umiliati" dai negoziatori iraniani.

Il confronto si inserisce in un quadro più ampio di tensioni nella Nato, con Washington che accusa gli alleati europei di scarso impegno militare e Berlino che chiede maggiore coordinamento e chiarezza strategica.

Le radici dello scontro: Iran, Nato e leadership occidentale

La crisi nasce direttamente dal conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, che ha acuito divergenze già esistenti tra Washington e le capitali europee.

Merz ha criticato apertamente l’approccio americano, sostenendo che gli Stati Uniti siano entrati nel conflitto “senza una strategia chiara” e subendo una perdita di credibilità internazionale. Trump ha reagito accusando il leader tedesco di ingenuità e, in alcuni casi, di favorire indirettamente le ambizioni nucleari iraniane.

Questa escalation verbale riflette una divergenza più profonda: Washington punta a una linea dura e a una coalizione militare più ampia mentre Berlino privilegia cautela, legalità internazionale e gestione multilaterale. Il risultato è uno scontro politico che va oltre il singolo dossier iraniano e investe il ruolo stesso della Nato e la leadership dell’Occidente.

Il nodo strategico: le truppe Usa in Germania

La Germania ospita uno dei più importanti dispositivi militari statunitensi in Europa, con oltre 36.000 soldati in servizio attivo dislocati in basi in tutto il paese, secondo i dati dello scorso dicembre, in basi strategiche come Ramstein.

Gli Usa traggono vantaggi operativi cruciali dalla presenza in Germania, nodo logistico per Europa, Africa e Medio Oriente. Una riduzione avrebbe impatti simbolici e politici maggiori di quelli militari, segnalando un possibile disimpegno americano dall’Europa. Trump potrebbe usare il taglio come strumento per aggirare i vincoli legali che limitano un’uscita formale dalla Nato.

Resta quindi incerto se si tratti di una decisione strategica reale o di una leva negoziale. Interrogato sulla questione, Merz ha affermato che "il rapporto personale tra il presidente americano e me rimane ottimo come prima".

Le conseguenze geopolitiche: Europa più autonoma o più vulnerabile?

Non è la prima volta che Trump esprime l'intenzione di ridurre il numero di truppe in Germania. Durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, Trump ha anche cercato di ridurre il numero di truppe statunitensi in Germania perché, a suo dire, il Paese spendeva somme troppe esigue per la difesa.

Nel giugno 2020, annunciò l'intenzione di ritirare circa 9.500 dei circa 34.500 soldati statunitensi allora di stanza in Germania, ma il processo non ebbe mai effettivamente inizio. Joe Biden bloccò poi formalmente il ritiro previsto poco dopo il suo insediamento.

L’eventuale riduzione delle truppe americane riapre un interrogativo centrale: quanto è autonoma l’Europa sul piano della sicurezza? Negli ultimi mesi, la Germania ha annunciato piani ambiziosi per rafforzare le proprie forze armate e diventare la principale potenza convenzionale europea.

Tuttavia gran parte dell’architettura difensiva europea resta ancora dipendente dall’ombrello americano e, al tempo stesso, potrebbe esporre il continente a rischi maggiori, soprattutto nel contesto delle tensioni con Russia e Medio Oriente.