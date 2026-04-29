Trump minaccia l'Iran e posta una foto con la mitragliatrice: "Si dia una regolata. Basta con il Signor Gentile"

L’Iran ha accusato gli Stati Uniti di “coercizione illegale” e “interferenza nel legittimo commercio internazionale” per il sequestro di navi mercantili e il presunto trasferimento di petrolio iraniano. Lo riferisce l’agenzia iraniana Tasnim citando una lettera inviata alle Nazioni Unite dall’ambasciatore iraniano Amir Saeid Iravani. Nel documento indirizzato al segretario generale dell'Onu e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Iravani parla di “atti internazionalmente illeciti” e di un “sequestro in stile piratesco” delle navi MT Majestic e MT Tiffany, con il presunto “furto di 3,8 milioni di barili di petrolio iraniano”. Secondo Teheran, tali operazioni costituirebbero “un altro esempio di illegalità” e una violazione della Carta Onu, in particolare dell’articolo 2(4), configurandosi come “uso della forza contro navi civili impegnate in attività commerciali legittime”.



La lettera definisce le azioni attribuite a Washington come “atto di aggressione ai sensi della Risoluzione 3314 dell’Assemblea generale”, sostenendo che si tratti di “pirateria e terrorismo di Stato sotto copertura di procedimenti interni privi di validità internazionale”. Iravani ha inoltre affermato che gli Stati Uniti “si assumono la piena responsabilità internazionale” per le conseguenze di queste operazioni e ha chiesto al Consiglio di sicurezza di “condannare con la massima fermezza” tali atti, sollecitando anche “il rilascio immediato e incondizionato delle navi e dei carichi sequestrati”.