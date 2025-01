Vertice Meloni-Trump a Mar-a-Lago, proiettato un documentario sulla giustizia "faziosa"

Meloni e Trump alla cena di Mar-a-Lago

Giorgia Meloni è volata nella notte a Mar-a-Lago dal presidente eletto Donald Trump e nonostante il loro sia stato un incontro di appena poche ore, al termine delle quali il presidente del Consiglio italiano ha fatto rientro a Roma, il vertice è stato particolarmente intenso. Il tycoon ha mostrato al premier il docufilm "The Eastman Dilemma: Lawfare or Justice", che denuncia "un sistema giudiziario sempre più politicamente motivato", come si legge sulla pagina web del doc. Durante la proiezione, con loro erano presenti anche alcuni membri della futura amministrazione, tra cui il segretario di Stato nominato Marc Rubio e quello al Tesoro Scott Bessent.

La notizia del viaggio in Florida del premier è stata data solo ieri e arriva a 12 giorni dall'insediamento di Trump alla Casa Bianca, che sancirà il definitivo ritorno del tycoon alla guida degli Stati Uniti. La visione del documentario proposta dal presidente eletto al presidente del Consiglio americano non è casuale ma è probabilmente un messaggio diretto all'esterno del vertice. Il tema centrale trattato nel documentario è la giustizia a due velocità dove, si legge in una delle schede relative al prodotto, " le figure conservatrici affrontano severe sanzioni per azioni che ricevono clemenza se commesse da non conservatori ".

Il documentario è realizzato dal punto di vista dei legali rappresentanti dei soggetti conservatori, che " vengono ingiustamente presi di mira e 'cancellati' da un sistema legale

che diventa sempre più politicamente parziale". È una denuncia nella quale non si può, per esempio, vedere un riferimento alle vicende giudiziarie di Donal Trump,

