Tra Washington e De Pasquale

Trump o non Trump, Musk o non Musk, la democrazia americana continua a dare lezioni al mondo intero. È successo anche ieri alla lettura della sentenza contro Donald Trump, nel processo che lo vede imputato per aver pagato in modo irregolare il silenzio della pornostar Stormy Daniels su una loro relazione intrattenuta prima delle elezioni presidenziali del 2016. È stata una sentenza di colpevolezza per tutti i 34 capi di accusa, ma il giudice Juan Merchan non ha erogato alcuna pena, né detentiva né pecuniaria: «Sono stati i cittadini di questa nazione ha detto rivolgendosi all'imputato presente alla lettura in videocollegamento a eleggerla Presidente degli Stati Uniti d'America sapendo che questo le avrebbe permesso di godere di protezioni giudiziarie come la clausola di supremazia e l'immunità presidenziale. Buon lavoro per il suo secondo mandato».

In una vera democrazia la volontà popolare viene prima di quella giudiziaria: i processi pendenti al momento dell'elezione e le inchieste che possono nascere successivamente nei confronti delle più alte cariche dello Stato sono congelati per tutto il periodo del mandato e per fare decadere un presidente serve un atto politico l'impeachment da parte della maggioranza qualificata dei parlamentari. Si è provato anche in Italia a prendere una strada del genere, prima con il Lodo Schifani e poi con il Lodo Alfano, che nel 2008 concedeva l'immunità alle quattro prime cariche del Paese: il presidente della Repubblica, della Camera, del Senato e il presidente del Consiglio. Il provvedimento, approvato dal governo, dalle due Camere e controfirmato dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, fu poi bloccato dalla Corte Costituzionale su ricorso del pm di Milano Fabio De Pasquale, di recente condannato a otto mesi di carcere per aver provato a truccare un processo, quello sui presunti fondi neri dell'Eni, concluso con la piena assoluzione di tutti gli imputati.

Ecco spiegato perché noi non saremo mai una democrazia compiuta. Tra George Washington, padre della Costituzione americana, e Fabio De Pasquale, un magistrato che nascondeva le prove a discapito della prima azienda del Paese, noi si è scelto di stare con il secondo. Che dire di più?