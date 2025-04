Cos'è la Gold Card con il volto di Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Donald Trump è deciso a portare gli investimenti stranieri negli Stati Uniti e così, dopo aver applicato i dazi a 52 Paesi, ha rilanciato la "Gold Card". Si tratta di una tesserina dorata da 5milioni di dollari, evidentemente destinata a un ristretto numero di persone con elevati capitali, che vogliono trasferirsi negli Usa. " Sapete cos'è questa carta? È la carta d'oro, la carta di Trump ", ha spiegato ai giornalisti che hanno volato con lui sull'Air Force One in direzione della Florida.

" Per 5 milioni di dollari potrebbe essere vostra ", ha proseguito mostrando la tesserina, delle dimensioni un po' più ampie di una carta di credito. Sulla card è stato stampigliato il volto di Trump, tratto da una delle sue celebri foto accigliate, in basso a destra si trova la dicitura "5M" e sul fronte la scritta "The Trump Card". Per il presidente degli Stati Uniti, questa iniziativa " sarà un grande successo ". I possessori di questo particolare visto godranno di tutti i privilegi della storica "carta verde" ma in più viene loro garantito che tutti i redditi prodotti all'estero non verranno tassati negli Usa. Si tratta di una versione potenziata del sistema di visti EB-5 per i quali l'investimento minimo richiesto è di 1.050.000 dollari, ridotto a 800.000 dollari se l'investimento viene effettuato in una TEA, ossia un'area rurale o ad alto tasso di disoccupazione.

Per il momento la carta è ancora un prototipo, non è ancora possibile ottenerla, anche se pare che ci siano già domande d'acquisto e prenotazioni. Ma quando verrà messa sul mercato e disponibile per l'acquisto, a differenza dei visti EB-5 che sono legati alla produttività, garantirà il permesso di residenza permanente negli Stati Uniti, facilitando la strada per il percorso di cittadinanza dei possessori e e i loro familiari. Il lancio è definitivo è previsto nelle prossime settimane e a bordo dell'Air Force One, Trump ha dichiarato di aver comprato per sé la prima carta. L'atteggimento del tycoon in questo momento è incomprensibile ai più. Mentre i dazi imposti dagli Usa stanno facendo sprofondare le Borse mondiali, comprese quelle americane.

Mentre negli Usa i cittadini hanno iniziato la corsa all'approviggionamento, lui non ha solo presentato la "Gold Card" ma l'ha fatto mentre con il volo presidenziale volava verso la sua tenuta di Mar-a-Lago dove questo weekend è in programma un