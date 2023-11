Amnistia e sostegno a Sanchez, c'è il patto tra socialisti e catalani: rischio nuove tensioni

Il Partito socialista spagnolo e il movimento Junts per Catalunya (Insieme per la Catalogna) hanno raggiunto un accordo per l'investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez, dopo una lunga trattativa su una legge di amnistia per i dirigenti indipendentisti. Lo confermano fonti coinvolte nei negoziati citate da El Pais.

Un ristretto gruppo di dirigenti catalani sta viaggiando verso Bruxelles per partecipare alla formalizzazione dell'accordo, raggiunto intorno all'alba. L'intesa dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore con una foto che prevede Jordi Turull, segretario generale di Junts, e Santos Cerdán, segretario organizzativo dei socialisti. Difficilmente l'investitura di Sanchez arriverà questa settimana, ma potrebbe avvenire già la prossima, lunedì o martedì, a quasi quattro mesi di distanza dalle elezioni dello scorso luglio.

L'amnistia in favore di chi promosse il referendum sull'indipendenza della Catalogna nel 2017 - giudicato illegale dalla Commissione europea - rischia di dividere fortemente il Paese. Negli ultimi giorni, a Madrid si sono registrate numerose rivolte e la maggioranza conservatrice del Consiglio Generale della Magistratura (CGPJ) ha accusato l'ex presidente catalano Carles Puigdemont di terrorismo. Una situazione che ha convinto le due parti negoziali a rafforzare l'intesa nella capitale belga - dove Puidgemont è riparato per sfuggire alla giustizia spagnola - prima di raggiungere Madrid.

Inizialmente i socialisti puntavano a un accordo lampo da chiudere a metà ottobre ma i negoziati si sono complicati. Il partito indipendentista catalano fa sapere che già oggi potrebbero annunciare l'intesa. I socialisti sono invece più cauti: dopo diversi ritardi inaspettati, confermano di essere molto vicini all'intesa e si dicono fiduciosi di poter chiudere, tuttavia restano prudenti ricordando che non sarebbe la prima volta che all'ultimo momento le cose si complicano. Dentro il partito, c'è chi accoglie con freddezza l'accordo.