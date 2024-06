Le auto-gufate di Renzi: dalle europee al calcio, tutti i pronostici sbagliati

Ascolta ora 00:00 00:00

Nostradamus al contrario. Matteo Renzi non ne ha azzeccata una. Alla vigilia del voto l'ex rottamatore aveva fatto il proprio pronostico secco: "Supereremo il 4%". Alla faccia della scaramanzia e della prudenza, il leader di Italia Viva non aveva esitato a esternare la propria convinzione sul successo elettorale della propria lista alle europee. Ma così non è andata: gli Stati Uniti d'Europa si sono infatti inchiodati al 3,76%, rimanendo fuori dall'Europarlamento. L'ex premier ha dovuto quindi abbassare la china, per una volta mettendo da parte la baldanza che lo contraddistingue.

Sui social non sono mancate ironie e sfottò nei suoi confronti, soprattutto in riferimento a quelle convintissime previsioni sull'esito del voto. In particolare è diventato virale un filmato nel quale l'ex premier si lanciava in ben due profezie, entrambe sonoramente smentite. A fine maggio scorso, mentre la sua Fiorentina si apprestava a disputare la finale di Conference League contro Olympiacos, Renzi aveva scherzato con i giornalisti che lo incalzavano sulle aspettative per la partita. "Scambierebbe la Conference League con la sua elezione?", gli aveva chiesto a bruciapelo un cronista. E lui, sempre con la battuta pronta: "Perché scegliere quando si possono avere entrambi?". Le ultime parole famose.

Dopo la scottante sconfitta della Fiorentina, battuta sul campo di Atene, il leader di Italia Viva ha subito una batosta nella partita che lo vedeva schierato come centravanti di sfondamento: quella per Bruxelles. Niente da fare in entrambi i casi. Così, quei temerari pronostici si sono trasformati in vere e proprie auto-gufate. Per non parlare di un'altra previsione renziana smentita: quella sul risultato di Forza Italia. Intervistato nel marzo scorso dalla Stampa, il leader di Italia Viva si era infatti dichiarato convinto che il partito fondato da Silvio Berlusconi non avrebbe ottenuto un riscontro particolarmente significativo alle urne. "Non credo che farà un grande risultato. Supereremo Forza Italia", aveva sintetizzato il quotidiano, riportando le dichiarazioni dell'ex premier.

Ma il partito guidato da Antonio Tajani ha ottenuto un esito

nettamente superiore a quello della lista renziana, avvicinandosi addirittura alla doppia cifra. In pratica l'esatto contrario rispetto a quanto aveva predetto il fondatore di Italia Viva, che a questo giro si è ritrovato beffato.